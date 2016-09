Schwieriger Ritt durch die Tanzgeschichte

Das Ballett Chemnitz wagt sich mit der neuen Revue "Lampenfieber" nicht nur an Charleston, Tango und Rock'n'Roll, sondern auch an eine artfremde Kunst.

Von Jana Peters

erschienen am 13.09.2016



Chemnitz. Die elegant gekleidete Dame weiß nicht, wohin. Die Adresse auf dem Zettel in ihrer Hand findet sie nicht und kommt zu spät zum Tanzwettbewerb im Ballsaal Palast. Um sie - Gabrielle - und die Karriere, die sie im Palast machen wird, aber auch um ihre Kollegen und den Ballsaal an sich dreht sich die Ballettrevue "Lampenfieber - It's Showtime" an der Oper Chemnitz.

Ballettbetriebsdirektorin Sabrina Sadowska will die Produktion als eine Hommage an den Glanz der alten Ballsäle sowie an legendäre Revue- und Tanzfilme verstanden wissen. Die Hits der Showgeschichte von Charlie Chaplin, Peter Kreuder, Marlene Dietrich und Bill Haley fehlen ebenso wenig wie Stücke der "West Side Story", "On the Town", "Hair" und "A Chorus Line". Dazu werden jeweils die beliebtesten Tänze diverser Epochen gezeigt - von Charleston über Tango Argentino, Swing und Rock'n'Roll bis Breakdance.

Das Ensemble musste sich also auf neues Terrain begeben, denn Gesellschaftstänze sind nicht das Metier klassischer Bühnentänzer. Leider merkt das der Zuschauer: Oft stehen Kostüme und typische Grundelemente des jeweiligen Tanzes eher als Behauptung im Raum. Petticoats und Polka Dots machen noch keinen Rock'n'Roll. Der Tango wirkt steif, und die Szene, in der zu "Aquarius" eine Hippie-Party gefeiert wird, scheint nur eingebaut zu sein, um Schlaghosen, Kopftücher und Fransenwesten zu präsentieren.

Das ist schade, denn das Ensemble ist zu wesentlich besseren Leistungen im Stande - wenn man es nur zeitgenössischen Tanz zeigen lässt. Das beweist neben anderen Produktionen auch die Traumsequenz im Stück, als Gabrielle und Jonas, ein Schriftsteller, den sie liebt, harmonisch zusammenfinden.

Doch nicht nur Gesellschaftstänze werden dem Ensemble in "Lampenfieber" abverlangt, sonder auch Gesang: Die Revue-Tänzerinnen scherzen in einer gespielten Pause mit dem Repetitor und singen zu Klavierbegleitung "Musik, Musik, Musik". Der Zuschauer staunt, angesichts der sonst meist stummen Tänzer. Die Einlage ist nicht das Nonplusultra, wirkt aber authentisch, denn die Akteure singen ja nur in ihren Rollen als Tänzerinnen, die danach gleich zur Probe gerufen werden. Auch an anderer Stelle wird gesungen: Die Revue greift die Mode der Mini-Playback-Shows der 1990er-Jahre auf. Eine Mini-Madonna und ein Mini-Michael-Jackson erobern im Sturm die Herzen der Zuschauer, die sich sogar zum Mitklatschen hinreißen lassen.

Ein Ballettabend, der Neues probiert, ist "Lampenfieber" nicht. Er kann aber durchaus Lust auf Selber-Tanzen machen und mitreißen. Das gelang beim Premierenpublikum, denn es gab begeisterten Applaus.

Die nächsten Vorstellungen von "Lampenfieber - It's Showtime" finden am Freitag, am 23. September und am 1. Oktober jeweils 19 Uhr, am 9. Oktober um 15 Uhr statt.