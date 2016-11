Sehnsucht nach einem anderen Leben

Eine Welt ohne Kittelschürzen und Kloster- geflüster: Jutta Voigt erzählt in "Stierblutjahre" von der Boheme der DDR.

Von Klaus Walther

erschienen am 28.11.2016



Chemnitz. Gab es wirklich nur diese graue, langweilige DDR? Diese Frauenwelt in Dederon-Kittelschürzen und die Gasthäuser mit den Schildern "Hier werden Sie platziert?" Nun, das gab es schon, aber es gab auch etwas anderes, die furiosen Abende bei ungarischem Stierblut und Mädchentraube, die Klamotten nach den Mustern der Modezeitschrift "Sybille", die geheimnisvolle Welt im Künstlerklub "Möwe" und im Presse-Café in Berlin, wenn man denn einen Zutritt dazu hatte.

Das war nicht die Welt der Provinz, sondern da irrlichterte der benachbarte Westen. Berlin hatte eben auch zur DDR-Zeit seine Boheme, wenn sie auch ein wenig anders war, als man sich sonst die Boheme vorstellt: Also Absinth trinkende Maler wie im Pariser Café de Flore, die Welt der Cabarets, der Kokotten, der Kellerspelunken, in denen maskierte Knaben mit nackten Weibern spielten - nein, diese Bilderbuch-Boheme gab es kaum im kleinen Ländchen, das sich immer für ein ganz großes Land hielt. Alles war hier und eben auch in der Hauptstadt doch wohl Provinz, aber manchmal sehr lebendig, sehr eigenartig, traurig und lustig zugleich.

Jutta Voigt erzählt in ihrem neuen Buch davon: "Stierblutjahre. Die Boheme des Ostens". Die gelernte Journalistin hat ja schon anderweitig über mancherlei Besonderheiten unserer Ostwelt geschrieben: Essen und Trinken mit Hammer und Sichel, das Ereignis "Westbesuch". Nun also die Boheme zwischen Köpenick und Prenzlauer Berg. Und man begegnet ihnen allen, den Berühmten und den Unbekannten. Klaus Renft im "Lampion" mit dem herrlichen Lied "Uns're LPG hat hundert Gänse/und ein Gänselieschen - das ist meins./Jeden Morgen ziehn sie auf die Wiese,/hundert Gänse und die Hunderteins". Fritzi saß dabei, und Klaus Renft verliebte sich in die Freundin von Madleen. Madleen wieder, wir verraten es, das war wohl Jutta Voigt in jenen wilden, zahmen Jahren. Man kann das hier nicht alles erzählen, es steht ja in diesem "Stierblut"-Buch. Diesen Wein aus dem ungarischen Eger erklärt die Autorin zum Boheme-Trunk. Und wir fügen hinzu: Wer aber "Klostergeflüster" trank, der existierte nach Ansicht der Boheme ein paar Lebensklassen unter ihr. Doch Madleen, die bei dem Blatt "Sonntag" schrieb und lebte, verklärt das wohl ein wenig, besonders diesen baltisch-adligen Chefredakteur. Sie war mittendrin. Sie kannte das Presse-Café, die Espresso-Bar Unter den Linden, die "Möwe" ...

Ach ja, die "Möwe", dieser Künstlerklub war das Beste. Hier traf man Manne Krug und Jurek Becker, und man traf auch die Gäste aus der weiten, weiten Welt: Max Frisch und Peter Weiss, hierher kamen sogar Françoise Sagan und Sophia Loren. Hier war man ein wenig draußen in der Welt, wenn man schon nicht hinauskam. Wie auch dort, wo die Autorin von ein paar Leuten, Malern und Musikern, Schreibern und Schauspielern aus Leipzig oder Halle erzählt. Wie sollte es anders sein, die Stars des Ostens kommen hier vor, Brecht und Hacks und das ganze Theaterleben. Einmal wird Madleen dann denken und schreiben: "Die Menschen im Westen haben keine Ideale mehr, die Menschen im Osten haben ein Ideal - den Westen". Der kommt dann bald. Ja, damit endet diese Geschichte: "Boheme ist das Leben ohne Plan, aber mit der Sehnsucht; es könnte alles werden oder nichts". Vielleicht ist davon etwas geblieben in diesem heiter-melancholischen Erinnerungsbuch.