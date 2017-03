Sensible Gitarre und spitzer Stift

Mit griffigen Protestsongs im Stil von Joan Baez oder Gerhard Schöne erobert sie das Publikum: Die Altenburger Liedermacherin Sarah Lesch macht Schluss mit der schon abgegriffenen Weinerlichkeit aktueller Star-Barden.

Von Sebastian Steger

erschienen am 15.03.2017



Plauen/Altenburg. Eilig werden noch Stühle herbeigeholt, um den wartenden Menschentrauben vor der Tür gerecht zu werden - denn eigentlich ist die Galerie des Malzhauses ausverkauft. Manche machen es sich kurzerhand mit einem Glas Wein auf dem hölzernen Boden bequem. Die Stimmung ist erwartungsvoll und irgendwie besonders, die Menschen sind bunt gekleidet und gut gelaunt: Der Abend fühlt sich ein wenig an wie ein kleinstädtisches "Mini-Woodstock".

Doch egal, wo Sarah Lesch auftritt: Die zierliche Sängerin mit den langen, schweren Dreadlocks ist stets ein Publikumsmagnet. Sie singt über Beginn und Ende von Beziehungen, von Reisen und vom Abschied. Und: Sarah echauffiert sich wie eine Liedermacherin der alten Schule, prangert an, mischt sich ein. "Ich habe Angst", erzählt sie. Angst, obwohl sie Europäerin ist, weiß und heterosexuell. Doch einiges, was derzeit in der Welt passiert, war schon einmal da: Ausgrenzung, Flucht und Hass. Klar, diese Feststellung ist nicht neu. Und trotzdem schaffen es nur wenige, genau diesen Gänsehaut-Moment nur mit Stimme und Gitarre zu produzieren, der all den Irrsinn unserer Welt direkt vor Augen führt, ungeschönt und ohne Notausgang.

Das Publikum nickt andächtig oder singt leise mit, wenn Lesch mit ihrem "Testament" ihre geballte Wut herausfeuert. Es ist die Wut auf die Konsum- und Leistungsgesellschaft. Es ist die Wut darüber, dass unsere Kinder Eichenblätter im Buch studieren müssen statt draußen in der Natur, dass wir sie mit Ritalin und Medien ruhigstellen: "Ackern, büffeln und auskotzen, und am Nachmittag RTL 2, am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei." Für diesen Song räumte Lesch etliche Kleinkunst- und Liederpreise ab. Auf Youtube ging er durch die Decke und machte die gebürtige Altenburgerin über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Sogar Verschwörungstheoretiker und Rechtsgesinnte versuchten ihn zu missbrauchen - doch das klappte nur bedingt: Zu spitz ist ihr Bleistift - und zu sensibel ihr Gesamtwerk.

Da sind die "Plejaden", eine Liebesreise zwischen Verzückung und Enttäuschung (live herrlich psychedelisch in Szene gesetzt durch die Gitarre von Benny Benson). Da ist "Alter Krieg", ein Song über nicht enden wollenden Trennungs- und Patchwork-Konflikte: "Ausgetanzt und leergefühlt, alles verloren, aber gut gespielt". Und da ist "Sorry Baby", ein witziger Schlussmacher-Song mit französischem Akzent ganz nach Manier der göttlichen Françoise Cactus (Stereo Total): "Sorry Baby, wir passen nur in der Mitte zusammen, und nur ein großes Stück Holz macht noch lange keine Flamme."

Die Gitarre und Ukulele spielt sie mal zart, mal zupackend, aber immer mit voller Überzeugung. Dazu dürfen sich auch gerne Tango, Chanson und Latin gesellen. Stimmlich findet sie sich oft in der Nähe der französischen Sängerin Zaz wieder, weswegen sie wohl auch einige Zeit unter dem Pseudonym "Chansonedde" firmierte. Wiederum der Song "Nichts", einer rosafarbenen, unbeschwerten Verliebtheitswolke: Da klingt sie so zuckersüß wie eine Annett Louisan. Und auch, wenn sie ebenso wie Protestsong-Königin Joan Baez gar nicht wirklich laut poltern kann: Sarah Lesch ist eine rundherum ausgereifte Liedermacher-Persönlichkeit; an ihrem Vortrag ist nichts zu viel und nichts zu wenig.

"Wir sind so damit beschäftigt, aus unseren Kindern glückliche Erwachsene zu machen, dass wir ganz vergessen zu zeigen, wie glückliche Erwachsene eigentlich aussehen", sagt die ausgebildete Erzieherin: Sarah wuchs in Baden-Württemberg auf und arbeitete dann vor Ort in einem Kindergarten. Damals schrieb sie noch einfache Kinderlieder und traute sich gewichtigere Texte kaum zu. Erst die großen Vorbilder Funny van Dannen, Gerhard Schöne und Dota Kehr inspirierten sie zum Weitergehen: Mit "Der Kapitän", eine bewegende Geschichte über die Rettung von Flüchtlingen, landete sie 2012 ihren ersten Achtungserfolg. Inzwischen wohnt die 30-Jährige mit ihrem Sohn in Leipzig, ist bei dem Label "Kick the Flame" unter Vertrag und tingelt mit ihren Mitmusikern Benny Benson und Lukas Meister durch die Lande. Ihr Lächeln auf der Bühne ist unaufgesetzt, sie wirkt angekommen. Scheint, als hätte sie nach ihrem eigenen Motto alles richtig gemacht: "Das Leben ist kurz, dann ist es noch kürzer, und außerdem ist es deins!"

