Senta Berger: "Meine Mutter war nicht streng"

In dem Trickfilm "Die Häschenschule" spricht Senta Berger die weise Hermine - Ein Gespräch über Kindererziehung, "anständige" Berufe und Hasen im Luftschutzkeller

erschienen am 16.03.2017



Senta Berger zählt zu den wenigen deutschsprachigen Schauspielerinnen, die auch auf eine Hollywood-Karriere zurückblicken können. Legenden wie Dean Martin, Kirk Douglas oder John Wayne waren ihre Filmpartner. Später wirkte die gebürtige Wienerin auch in italienischen Produktionen mit. Aus dem deutschen Kino und Fernsehen ist die Frau von Regisseur Michael Verhoeven kaum wegzudenken. Im vorigen Jahr spielte die 75-Jährige unter der Regie ihres Sohnes Simon Verhoeven die Hauptrolle in der Komödie "Willkommen bei den Hartmanns", in der eine Familie einen Flüchtling aufnimmt. In der Verfilmung des Kinderbuchklassikers "Die Häschenschule", die gestern in die Kinos gekommen ist, leiht Senta Berger nun der weisen Madame Hermine ihre Stimme. André Wesche sprach mit Senta Berger darüber, wie sie als Kind das Häschenschulen-Buch im Luftschutzkeller anschaute, wie turbulent es später im Haus Berger/Verhoeven zuging und warum Eltern nicht streng sein müssen.

Freie Presse: Frau Berger, herzlichen Glückwunsch zum großen Erfolg von "Willkommen bei den Hartmanns". Hat es Sie froh gestimmt, dass dieses Thema so viele Zuschauer angelockt hat?

Senta Berger: Ich kann nur sagen, dass es uns freudig überrascht hat. Uns war bewusst, dass der Film eine sehr feine Balance hat. Es ist ein komplexer Film, der nicht so leicht konsumierbar ist. Simons Drehbuch und seine Regie haben es tatsächlich fertig gebracht, eine Komödie über ein ganz ernstes Thema zu machen, in der man nicht nur lachen kann. Das Publikum hat den Film ganz offensichtlich geliebt. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht eine Million Zuschauer bekommen. Jetzt haben wir über dreieinhalb Millionen. Ich kann das gar nicht richtig fassen.

Bei welcher Zuschauerzahl haben Sie die erste Flasche Sekt geköpft?

(lacht) Nein, so ist es nicht. Aber wir haben alle zusammen Silvester verbracht, Simon und seine Familie und Luca, mein jüngerer Sohn mit seiner Familie. Luca hat ja auch in der Produktion gearbeitet. Und da haben wir es tatsächlich, na ja, nicht krachen lassen. Aber wir haben einen sehr schönen Schampus getrunken: Auf die Hartmanns!

Nun haben Sie an der Verfilmung eines Kinderbuchklassikers mitgewirkt. Haben Sie Ihren Kindern häufig vorgelesen?

Ja, regelmäßig und gern. Beide haben später auch selbst begonnen zu lesen, sodass man abends immer wieder ins Zimmer kommen musste, um zu sagen, dass jetzt Schluss für heute ist und das Licht ausgemacht wird. Ich selbst war auch eine ganz große Leserin. Meine Mutter war eher eine Erfinderin. Sie hat nicht so gern vorgelesen, aber sie hat sich gern Geschichten ausgedacht. In diesen Geschichten spielte ich als kleines Kind eine Rolle, so konnte sie mir pädagogische Dinge vermitteln. Ich, die Senta, habe natürlich gar nichts gemacht. Aber die Greta in der Geschichte hat dieses und jenes gemacht und es war dumm und gefährlich. Das fand ich wunderbar. Ich selbst habe meinen Kindern schrägere Sachen vorgelesen. Tomi Ungerer war der absolute Liebling.

Gehörte "Die Häschenschule" zum Repertoire?

Ich bin ja im Krieg geboren und aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob es generell kaum noch Bücher gab oder ob meine Eltern kein Geld dafür hatten, aber ich habe immer von meinen älteren Cousins und Cousinen Bücher bekommen. Darunter auch "Die Häschenschule" mit den wundervollen Zeichnungen. Ich konnte ja damals noch nicht lesen, aber meine Mutter hat mir immer wieder über die Illustrationen diese Geschichten erzählt. Damals saßen wir sehr oft im Luftschutzkeller. Dort waren die Leute natürlich immer sehr angespannt, fast hysterisch vor Angst. Wenn dann noch ein Kind anfing zu schreien, war das für alle ganz unangenehm. Meine Mutter hat alles dafür getan, dass ich keine Angst habe, nicht weine und ruhig bin. Deshalb hat sie immer viele Bücher mitgenommen. Oder sie hat Fingerspiele mit mir gemacht. Auch das ABC hat sie mir im Luftschutzkeller beigebracht. Wir haben in Wien gelebt und Wien ist nicht so stark bombardiert worden wie Berlin, Köln oder München. Trotzdem war vor allem das letzte Kriegsjahr sehr heftig.

Offensichtlich haben Sie bei Ihrer Erziehung viel richtig gemacht. Waren Sie eine strenge Mutter?

Nein, gar nicht. Meine beiden Schwiegertöchter sind viel strenger, als ich es jemals war. Meine Mutter war auch nicht streng zu mir. Ich bin so wie eine Blume aufgewachsen, ein bisschen gegossen worden und ab und zu ist an mir herumgezupft worden. Aber ich kenne keine Strenge von meinem Zuhause. Später, als junge Eltern, waren wir mittendrin in der antiautoritären Erziehung. Da hat man nicht verordnet, sondern argumentiert. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass man sich gar nicht so viele Sorgen machen muss, mit Verboten und Regeln. Es liegt an uns Eltern, uns selbst zu erziehen und ein natürliches Vorbild zu sein, ohne es immer vor sich hertragen zu müssen. Einfach leben. Die Kinder nehmen sehr viel von dem mit, was sie zuhause sehen und hören.

Das Vermitteln welcher Werte war Ihnen besonders wichtig?

Fairness, Anstand, Fleiß. Eine angemessene Sprache. Damit haben sie es natürlich sehr leicht gehabt, denn wir lebten lange in einem Drei-Generationenhaus. Meine Eltern haben schon von Lucas Geburt 1979 an bei uns gewohnt. Dort haben die Kinder fast beiläufig gelernt, dass ältere und alte Leute andere Bedürfnisse und auch andere Ansichten haben. Und dass sie eine andere Sprache sprechen. Auch gab es dort die Generation ihrer Eltern, Senta und Michael. Und dann hatten wir das Haus immer voller Freunde. Manchmal saßen wir zu zehnt am Mittagstisch, mit gleichaltrigen Freunden der Kinder. Es ging immer sehr laut, turbulent und lustig her. Aber auf ein paar ganz bestimmte "Eckpfosten" muss man sich schon verlassen können, damit das Kind sich nicht in Gefahr bringt. Hermine, die Lehrerin in der "Häschenschule" sagt, Angst sei ein schlechter Ratgeber. Aber es kommt immer darauf an, was für eine Art Angst das ist. Wenn man auf einer zwei Meter hohen Mauer steht und die Angst sagt dir: "Spring nicht!", dann halte ich sie für einen guten Ratgeber.

Hätten Sie es lieber gesehen, wenn Ihre Söhne - in Anführungsstrichen - etwas "Anständiges" gelernt hätten, anstatt der Familientradition zu folgen?

Das möchte ich nicht einmal in Anführungsstrichen stehenlassen! Ja, unser künstlerischer Beruf ist ein unsteter, ein unwägbarer Beruf. Aber er ist ein durch und durch anständiger Beruf. "Anständiger" und schwieriger als so mancher andere. Man hängt immer ein bisschen in der Luft, es gibt keine Regelmäßigkeit. Die Familie und der Beruf lassen sich nur unter großen Anstrengungen zusammenführen, egal, in welchem Metier der Branche du arbeitest. Ich hatte 16 Jahre lang im Fernsehen die Reihe "Unter Verdacht". Man konnte sich darauf verlassen, dass jedes Jahr im Herbst zwei Folgen gemacht werden. Die meisten aus meinem Team wussten nach getaner Arbeit nicht, wie es weitergeht. Aber irgendwie geht es weiter und es kommt die nächste Arbeit, der nächste Film. So ist es in allen Bereichen. Auch ein erfolgreicher Regisseur wie Simon muss sich jetzt selbst wieder eine Situation schaffen, um arbeiten zu können. Die Kinder hätten auch niemals einen Ratschlag angenommen, wenn ich gesagt hätte: Werde doch lieber Tierarzt oder Kindergärtner. Es war von Anfang an klar, dass die beiden zum Theater oder zum Film gehen. Sie haben gesehen, dass der Beruf einen glücklich machen kann. Sie haben gesehen, dass die Mama nach Hause kommt und glücklich ist. Und Papa kann vor Aufregung nicht schlafen, weil er jetzt wieder anfängt zu drehen. Wenn man das als Kind miterlebt, wird eine Wahl getroffen, ob du es jetzt willst oder nicht.

Sind Ihnen Feste wie Weihnachten oder Ostern noch wichtig?

Ja, eigentlich schon. Wir nehmen uns zwar immer vor, dass es im nächsten Jahr nur einen ganz kleinen oder gar keinen Baum geben wird. Und dann passiert jedes Jahr wieder das Gleiche. Mein Mann kauft einen Baum und wir stehen davor und sind uns einig, dass wir so einen schönen Baum noch nie gehabt haben. Und dann kommt die ganze Familie zu uns. Wir erinnern uns an die Kinderweihnachten und die Weihnachten mit meinen Eltern und erzählen viel von früher. Diesmal haben wir unseren Kindern überspielte Super 8-Filme auf DVD geschenkt. Zwei oder drei davon haben wir uns gleich angeschaut. Da muss man schon sehr stark sein, denn es war unsere schönste Zeit. Unsere "Hoch-Zeit", kann man sagen. Wir erinnern uns dann und sprechen über diese Zeit und wie schön sie war ...

"Die Häschenschule" thematisiert auch den Gegensatz von Stadt- und Landleben. Brauchen Sie die Stadt?

Immer weniger. Die Städte haben sich sehr verändert. Wien war eine geheimnisvolle, schöne, etwas graue Stadt. Jetzt ist sie prächtigst aufgeputzt. Wien gehört mir auch nicht mehr so, wie in meiner Kindheit. Gut, es gibt immer noch Plätze, an die keine Touristen kommen. In der inneren Stadt wird man förmlich mit einem Touristenstrom mitgespült. Aber ich kenne ja noch die Straßen, die hinauf führen zu den Heurigen, die in den Weinbergen liegen. Und die haben sich Gott sei Dank nicht verändert. Der Film will ja auch sagen: "Verringert mal Eure Vorurteile! Stadthase, denke ja nicht, wir sind Landeier. Und denkt ja nicht, dass der Stadthase so cool ist, wie er immer tut."

Bald 100 Jahre alt wird "Die Häschenschule". Ist es das, wonach Künstler streben: ein Stück Unsterblichkeit?

Nein! Ich arbeite im flüchtigsten aller künstlerischen Berufe, das ist ganz klar. Die Musik bleibt, ein Bild und sein Maler bleiben. Von einem Autor und Dichter bleiben das Gedicht und das Buch. Von uns bleibt gar nichts. Darum genieße ich auch sehr den Augenblick, wenn mir etwas glückt. Und darum leide ich auch sehr, wenn mir etwas misslingt. Aber irgendwann ist das alles vergessen, das geht ganz schnell.

Wird bereits über "Die Hartmanns 2" getuschelt?

Ich halte das für keine gute Idee. Ich hoffe, dass dem Simon nichts dazu einfällt. (lacht) Natürlich wird er von Verleih und Produktion bestürmt. Ich denke, alles sollte so bleiben. Der Film ist aus einem Guss, für eine bestimmte Situation in unserem Land. Das sollte nicht verwässert werden. Aber gut, wir werden sehen.

Blicken Sie optimistisch in die Zukunft?

Gemischt. Wenn man erwachsen und so alt wie ich ist, dann ist es eher gemischt.