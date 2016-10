Shootingstar Jonas Nay muss nicht nach Hollywood

Wenn Jonas Nay drehen will, legt er ein Urlaubssemester ein oder nimmt sich in den Semesterferien Zeit, etwa für «Schweigeminute», den das ZDF jetzt zeigt. Der Star aus «Deutschland 83» gehört zu den gefragtesten jungen Schauspielern und will trotzdem weiter studieren.

Von Dorit Koch, dpa

erschienen am 28.10.2016



Hamburg (dpa) - Der Plan von Jonas Nay sah so aus: Schulmusik studieren und dann als Lehrer am Gymnasium arbeiten. Student an der Musikhochschule seiner Heimatstadt ist der 26-jährige Lübecker seit sechs Semestern.

Doch seit «Homevideo» (2011) ist er auch einer der gefragtesten jungen Darsteller Deutschlands. «Die Schauspielerei platzte mit einer solchen Wucht in mein Leben, da musste ich erst einmal lernen zu strukturieren und zu organisieren. Das Erwachsenwerden ging plötzlich sehr schnell», sagt er. Ums Erwachsenwerden und die erste große Liebe geht es auch in Siegfried Lenz' «Schweigeminute». Über eine Liebe (die erste große) und zwei Herzen (in seiner Brust) sprach Nay im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Ihre Filmfigur Christian verliebt sich in eine Lehrerin, seine erste große Liebe. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Antwort: Die erste große Liebe hatte ich mit 16. Sie hielt zweieinhalb Jahre und hatte ebenfalls mit einem Altersunterschied zu tun: Auch ich war jünger. Bei «Schweigeminute» fand ich mich in vielem wieder. Diese Überromantisierung der ersten Liebe, diese Naivität - all das kenne ich von mir auch. Man hat ja doch ein wenig ein verzerrtes Bild davon. Und natürlich hätte ich für meine erste Liebe ebenfalls alles getan und Felsen verrückt. Genau das fängt Siegfried Lenz ganz großartig in dieser Novelle ein.

Frage: Sie selbst sind Student, aber auch als Schauspieler in Film und TV gefragt. Wie teilen Sie sich das ein?

Antwort: In den letzten anderthalb Jahren habe ich mir Zeit genommen, erst einmal alles zu verarbeiten. Ich habe drei Semester am Stück studiert, «Schweigeminute» etwa entstand nur während der Semesterferien. Diese Zeit des Runterkommens habe ich gebraucht. Ich hatte mich bis dahin ja noch nicht einmal richtig als Schauspieler gesehen, sondern eher gedacht, dass alles bestimmt gleich wieder vorbei ist. Jetzt weiß ich, dass ich zwar weiterhin Musiker im Herzen bin, doch da schlägt auch noch ein zweites Herz - für die Schauspielerei. Mal schauen, wie der Weg weitergeht.

Frage: Führt der Weg nach Hollywood?

Antwort: Ob er dahin führt, weiß ich nicht. Er würde aber auf jeden Fall nicht dort enden. Auch wenn internationale Produktionen folgen sollten, ob in Europa oder Hollywood: Ich bin enorm heimatverbunden - und das ist kein Schnack. Ich habe zum Beispiel gerade eine NDR-Produktion mit Lars Jessen in Dithmarschen gedreht und das unheimlich genossen. Drehzeit ist auch Lebenszeit, deswegen waren mir schon immer Projekte wichtig, auf die ich enorm Lust hatte. Davon gibt es in Deutschland ganz viele und ganz tolle. Wir haben großartiges Fernsehen und Kino.

Frage: Was war für Sie das Reizvolle an «Schweigeminute»?

Antwort: Die Novelle ist einzigartig. Durch Siegfried Lenz' Art zu schreiben, erlebt man die Liebesgeschichte rein durch die Subjektivität der Gedanken von Christian. Es ist ein Stoff, der mich total reizte, weil er mit so "wenig" Handlung auskommt und sich so auf das Zwischenmenschliche und die kleinen Feinheiten konzentriert- eine sehr große Herausforderung an eine Drehbuchadaption. Ich war daher enorm gespannt auf das Skript und dann von sehr angetan, weil es einen eigenen, feinen Erzählstil hat. Die Witwe von Siegfried Lenz hat den Film auch schon gesehen und - so wurde es mir erzählt - gesagt, dass es genau der Film gewesen sei, den ihr Mann sich gewünscht hätte. Das hat mich sehr gefreut und sehr bewegt.

Frage: Und wo wird man Sie in nächster Zeit sehen - im Hörsaal oder vor der Kamera?

Antwort: Meine Bachelorarbeit habe ich gerade abgeschlossen, jetzt lege ich ein Urlaubssemester fürs Drehen ein, die Fortsetzung des ZDF-Dreiteilers «Tannbach» etwa steht an. Und für den Dreh zu «Deutschland 86» halte ich mir sowieso alles frei. Zeit für eine kleine Tour mit meiner Band im November bleibt aber auch - dann erstmals unter unserem neuen Namen Pudeldame. Uns gibt es schon seit acht Jahren, erst als Band Concerted, dann als Northern Lights. Jetzt wollten wir einen Cut und uns so darstellen, wie wir alle vier eigentlich auch sind: freaky und ziemlich abgefahrene Typen.

ZUR PERSON: Jonas Nay wurde 1990 in Lübeck geboren. Schon als Kind stand er vor der Kamera. Bekanntheit und Preise brachte ihm der Film «Homevideo» ein. Es folgten weitere Hauptrollen, etwa in der Fernsehserie «Deutschland 83».