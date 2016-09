Silbermond-SÃ¤ngerin KloÃŸ kann nicht gut alleine sein

Silbermond-Sängerin Kloß kann nicht gut alleine sein

erschienen am 30.09.2016



München (dpa) - Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (31) kann nicht gut alleine sein. Nähe hingegen kann sie außergewöhnlich gut aushalten, wie sie der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag) schilderte. Ein Beispiel: Als die Band frisch nach Berlin gekommen war, machte der Vermieter ihrer drei Musiker-Kollegen kurzfristig einen Rückzieher, so dass die geplante WG platzte. «Dann standen sie plötzlich bei mir vor der Tür. Mit drei Matratzen.» Mehr als ein Jahr lang lebten die Freunde zu viert in Kloß' Einzimmerwohnung.

Alleinsein ist für die 31-Jährige heute schwer. «Wir haben als Band ja immer alles gemeinsam gemacht», sagte sie der «SZ». Wenn sie alleine in ihre - inzwischen 70 Quadratmeter große - Wohnung komme, sei das noch immer komisch. «Man kommt dann eben nach Hause, nach Konzerten zum Beispiel, man war die ganze Zeit von jeder Menge Leuten umgeben, und plötzlich ist da keiner mehr», schilderte Kloß. «Da sitzt du dann da und denkst: Okaaaay.»

Der Zusammenhalt zwischen ihr und ihren drei männlichen Bandkollegen sei so eng, dass nicht nur viel Zeit, sondern auch die Einkünfte zu gleichen Teilen geteilt werden. «Ich kann singen, aber Tausend andere Sachen nicht. Jeder bringt in die Band ein, was er einbringen kann. Wir teilen unsere Einnahmen durch vier. Ist doch logisch», sagte Kloß.