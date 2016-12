So klang unser 2016: Die Songs des Jahres

Trade Wind: "I Hope I Don't Wake Up"

Ein wahnsinnig emotionales Posthardcore-Meisterstück! Trade Wind treten mit ihrer Single zwischen großen Gitarrenwänden und melancholischen Schrei-Einheiten einen irren energetischen Gefühlstumult los, der einen magnetisch in seinen Bann zieht.

Die Beginner sind wieder da, Hamburg ist zurück. Das Comeback nach 13 Jahren. Zusammen mit Gzuz und Gentleman trifft in "Ahnma" die alte Schule auf neue Härte. Schulterschluss des 90er-Jahre Hip-Hops mit Proletenrap aus 2016. Was los Digga, Ahnma!

Sie sind abgebogen. Einfach so. Nach ihrem besten Album schlagen die Schweizer Psycho-Rocker unvermittelt einen neuen Weg ein. Auch wenn da mancher Fan auf der Strecke bleibt. Der Pfad führt dorthin, wohin wir uns so oft wünschen: nach woanders.

Treibender Beat, klare Ansage: Bei allem, was uns hierzulande Probleme macht, leben wir doch in einer der besten aller denkbaren Welten. Das Video dazu zeigt diese ganz unspektakuläre Normalität. Und die ist sehr zerbrechlich.

Ein schaurig-schöner Song. Eine Stimme voller Geborgenheit wie in einer aus Decken gebauten Höhle. Tiefer kann man nicht singen. Ein Abschiedsgruß. "I'm ready, my Lord", singt Cohen - und starb kurz nach Veröffentlichung.

Leonard Cohen: "You Want It Darker"

Als düstere Prophezeiung kam dieser Song Anfang des Jahres, und wenige Tage später starb David Bowie. Selbst seinen Tod noch hatte diese Kunstfigur perfekt inszeniert - und war dabei vielleicht so nah an sich selbst wie nie zuvor.

Der Song des Jahres von Michael Müller

The Cure: "It Can Never Be The Same"

Seit Längerem mal wieder ein neuer Song von The Cure. Aus traurigem Anlass entstanden, ins Ohr wie unter die Haut gehend. Das weckt Erinnerungen an alte Zeiten und Hoffnung auf ein nächstes Album, das es in sich haben könnte.