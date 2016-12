So viel Hässlichkeit

Einst schmückte man mit Weihnachtskitsch die Tanne, heute sich selbst. Hässliche Weihnachts- pullover liegen im Trend. Bloß: Wer trägt so was?

Von Lea Becker

erschienen am 20.12.2016



Chemnitz. Er ist rot oder grün, verziert mit Schneemännern, Rentieren, Tannenbäumen oder Weihnachtsmännern. Und momentan ist er so angesagt wie nie. Die Rede ist vom hässlichen Weihnachtspullover. Im angloamerikanischen Raum sind die festlichen Kleidungsstücke schon lange beliebt. Dort widmet man ihnen vorweihnachtliche Parties und Wohltätigkeitsveranstaltungen, deren Motto lautet: Je kitschiger und überladener - kurzum je hässlicher - desto besser. Was einst als aufrichtige Hommage an die Weihnachtszeit begann, ist heute ein ironischer Trend, der nun auch hierzulande Fuß fasst.

Dem US-Nachrichtenmagazin "Time" zufolge tauchte der hässliche Weihnachtspullover erstmals in den 80er-Jahren auf. Ins popkulturelle Gedächtnis katapultiert wurde er allerdings erst 2001. Unvergessen die Szene im ersten Teil von "Bridget Jones", in der die Titelheldin auf einer Weihnachtsparty dem attraktiven Anwalt Mark Darcy begegnet. Den würde Mutter Jones gern mit ihrer Tochter verkuppeln - doch der Versuch scheitert zunächst, denn Mark trägt ein fröhliches Rentiergesicht auf dem tannengrünen Rollkragenpulli, den er von Mutti bekommen hat.

Die urbane Single-Frau von heute würde das wohl kaum abschrecken. Im Gegenteil: Instagram quillt dieser Tage über vor Bildern von coolen Kids in hässlicher Christmas-Couture. Strickpullis mit festlicher Motivik füllen die Auslagen großer Modeketten wie H&M oder C&A. Denn seit Bridgets und Marks erstem Zusammentreffen haben Hipster von der Hornbrille bis zu Omas Faltenrock so ziemlich alles cool gemacht, was man längst in der modischen Mottenkiste wähnte. Jetzt hat es eben auch die Weihnachtspullis erwischt. Und wer trägt so was? Zum Beispiel folgende fünf Freunde fragwürdiger Festtagsgewänder: Der Merchandise-Käufer Er ist ein Superfan und würde gern das ganze Jahr im Shirt seiner Lieblingsband oder dem Trikot seines Vereins verbringen. An Weihnachten ist das aber irgendwie unpassend. Die Lösung des Dilemmas: Fanartikel in Festtagsoptik. Die Rockband AC/DC verkauft einen Strickpullover mit Glöckchen-Motiv, "Hell's Bells" mal anders. Guns'n'Roses zeigen ihre Liebe zum Floralen und dekorieren ihr Logo mit Weihnachtssternen. Bei Black Sabbath umkränzen Mistelzweige ein umgedrehtes Kreuz. Im Online-Shop des FC Bayern präsentiert ein bemüht lächelnder Javi Martinez einen roten Pullover mit Rentier, dessen Nase das Vereinslogo ziert. HSV, FC Nürnberg und VfB Stuttgart bieten ähnliche Pullover an. Die Modelle von Schalke 04 und 1. FC Köln sind bereits ausverkauft. Die Selfie-Queen Auf ihren Pullover ist der Körper von Elfen, Rentieren oder dem Weihnachtsmann aufgedruckt. Die Selfie-Queen selbst leiht dem Weihnachtsklischee ihrer Wahl beim Tragen das Gesicht. Im vergangenen Jahr steckte der Moderiese H&M Popstar Katy Perry in ein solches Modell. Unter einem paillettenbestickten Elfenkörper standen die Worte "Elfie Selfie". Da wusste man gleich, wie der zugehörige Hashtag zu lauten hatte. Klar, dass das in den sozialen Netzwerken auf Resonanz stieß - und der Perry'sche Weihnachtspulli sich verkaufte wie warmer Stollen. Der Heimwerker Früher war mehr Lametta? Nicht auf diesem Pullover! Wer noch nicht sämtliche Weihnachtsdeko an den Baum gehängt hat, greift dieses Jahr zur Heißklebepistole und dekoriert sich und seine Familie selbst. Der hässliche Weihnachtspulli im Eigenbau punktet vor allem durch Individualität. Während sich mancher bloß einen Schneemann aus Filz auf die Brust pappt, näht ein anderer vielleicht eine ganze Lichterkette aufs Kleid. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt - zum Fest verwandelt sich der Heimwerker in den schönsten wollenen Weihnachtsbaum, den seine Lieben je gesehen haben. Der Weihnachtswitzbold Das Motiv seines Pullovers zeigt den Weihnachtsmann, der "Frohes Fest" in den Schnee pinkelt, kopulierende Rentiere oder irgendeinen anderen festlich angehauchten Untenrum-Witz. Im Sommer trägt der Weihnachtswitzbold kecke T-Shirts mit Sprüchen à la "Ich saufe für den Regenwald" oder "Du siehst aus als könnte ich einen Drink vertragen". Früher mochte er den Winter nicht, weil er seine witzigen Shirts dann nur unter witzlosen Langweilerpullis tragen konnte. Dank hässlicher Weihnachtspullover mit Spaß-Motiv ist nun auch sein Fest gerettet. Der Festtagsfreund Rockbands und Fußballvereine können dem Festtagsfreund gestohlen bleiben, er ist Team Weihnachten - und jeder soll es sehen. Geschenke, besinnliche Familienzeit, und Räuchermännchen: Der Festtagsfreund liebt alles an Weihnachten, auch den Kitsch. Der hässliche Weihnachtspullover ist für ihn kein halbgarer Scherz, sondern eine Lebenseinstellung. Deswegen feiert er die schönste Zeit des Jahres auch auf textile Weise. In diesem Sinne: Frohes Fest!