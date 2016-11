Sonderausstellung «Erfahrung DDR» eröffnet in Görlitz

erschienen am 17.11.2016



Görlitz (dpa/sn) - Das Kulturhistorische Museum Görlitz will Erinnerungen an die DDR wachrufen. Wie Museumsleiter Jasper von Richthofen am Donnerstag sagte, geht es bei der Sonderausstellung «Erfahrung DDR» weder darum, unreflektierte Nostalgiegefühle zu wecken, noch die Geschichte aufzuarbeiten. «Stattdessen sind wir Geschichtensammler, denn zu jedem hier ausgestellten Objekt gibt es eine ganz persönliche Erinnerung. So wollen wir, dass die Menschen ins Gespräch kommen.»

Für die Schau ab 19. November im Kaisertrutz haben über 100 Görlitzer auf Dachböden, Kellern und Kisten nach Exponaten gesucht. Darunter ist ein selbstgenähtes Hochzeitskleid genauso wie Haushaltswaren, Spielsachen, aber auch zwei Stasitakten, Uniformen und Orden. Die Ausstellung wird durch ein umfangreiches Programm begleitet. Sie ist bis 2. April 2017 zu sehen.