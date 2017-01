Sonnenstrahl mit Schnurrhaar

Der Kinofilm "Bob, der Streuner" erzählt die wundersame Geschichte des Straßenmusikers James Bowen und seines Katers - Im Interview erklärt Bowen die Hintergründe

erschienen am 12.01.2017



Der Titel "Bob, der Streuner" mag nach einem Kinderfilm klingen, aber die wahre Geschichte dahinter ist ernst. Mehrfach schon hatte der Londoner Straßenmusiker James Bowen den Weg aus der Drogensucht gesucht und war stets rückfällig geworden. Es war ein zugelaufener Kater, der das Leben des heute 37-Jährigen für immer verändern sollte. Das Tier begleitete Bowen auf Schritt und Tritt, sorgte bei seinen Straßenkonzerten für große Aufmerksamkeit und gab ihm schließlich die Kraft zum Drogen-Entzug. James Bowens Buch über seine Erlebnisse avancierte zum weltweiten Bestseller und wurde 2013 auch Spitzenreiter der Spiegel-Bestsellerliste. Nun hat Regisseur Roger Spottiswoode die Story mit Luke Treadaway in der Hauptrolle verfilmt; "Bob, der Streuner" ist gestern in den Kinos angelaufen. Kater Bob spielt sich in dem Film teilweise selbst. André Wesche traf James Bowen in Berlin zum Gespräch - und wurde dabei von Bob neugierig beäugt.

Freie Presse: Mr. Bowen, willkommen zurück in Deutschland!

James Bowen: Es ist schön, zurück zu sein! Ich war vor ein paar Monaten hier im Urlaub. In einer U-Bahn-Station habe ich gesehen, dass Ihr hier Bücher im Snackautomaten verkauft. Das fand ich sehr interessant. Die Deutschen sind so nett, auch zu Bob. Sie freuen sich sehr, wenn sie ihn sehen. Als ich wegen einer Signierstunde in Berlin war, begegnete ich einer Schulklasse. Die Kids fingen sofort an "Bob!" zu rufen. Sie fragten mich, ob es wirklich der echte Bob sei. Sie kannten ihn alle, weil sie "Bob, der Streuner" im Englischunterricht gelesen hatten. Ich empfinde es als ziemliche Ehre, dass mein Buch hier in der Schule gelesen wird.

Hat es Sie berührt, Ihre Geschichte zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen?

Was man auf die Leinwand gezaubert hat, ist wirklich erstaunlich. Es ist die Vision der Filmemacher. Sie basiert auf einem Drehbuch, das sich an das Buch anlehnt, welches ich über mein Leben geschrieben habe. Ich muss ein Stück zurücktreten und sehe auch Unterschiede. Ich finde den Film wundervoll. Er hat mich zum Lachen gebracht und er ließ mich an den richtigen Stellen weinen. Ich hoffe, er wird anderen Menschen auch so viel Freude machen wie mir. Es war für mich eine große Sache, dass dieser Film über uns gemacht wird. Wer kann so etwas schon von sich behaupten?

Inwiefern wurde Ihre Geschichte verändert?

Es ist alles meine Geschichte. Aber natürlich müssen Filmemacher immer einige Dinge anpassen. So entspricht meine Wohnung im Film nicht der tatsächlichen. Alle wichtigen Elemente des ersten Buches finden sich im Film wieder, auch einige des zweiten Buches. Natürlich kann man in anderthalb Stunden nicht die gesamte Geschichte erzählen. Aber was man auf der Leinwand sieht, trifft den richtigen Punkt.

War es Ihnen wichtig, dass Ihre Geschichte nicht zu einem kitschigen Disney-Film verarbeitet werden würde?

Absolut, ja. Besonders in der Entgiftungsszene haben wir keine Mätzchen gemacht. Es wurden verschiedene surreale Szenarien diskutiert, aber ich habe sie alle abgelehnt. Es war mir wichtig, dass man den Kampf ganz real sieht, dem man sich stellen muss, um die letzte Hürde einer Sucht zu überwinden und auf der anderen Seite anzukommen. Wie es letztendlich zusammengeschnitten wurde, gefällt mir sehr. Wenn man das durchgemacht hat und auf der Leinwand sieht, dann ist es genau so. Ich hatte immer ein großes Mitspracherecht, was für einen Autor sehr ungewöhnlich ist, dessen Buch adaptiert wird.

Stand von Anfang an fest, dass Bob sich selbst spielen würde?

Nein, das war nie der Plan. Zu Drehbeginn hatte man sieben Katzen, die aus Vancouver eingeflogen wurden. Es sollte eine Szene gedreht werden, in der der Schauspieler Luke in einer Fußgängerzone in Covent Garden Gitarre spielt. Roger, der Regisseur, wollte gern sehen, was der echte Bob in dieser Situation machen würde. Dagegen war nichts einzuwenden. Wir holten Bob aus dem Wohnwagen und er platzierte sich vor Luke. Bob mag den Klang der Gitarre und Luke spielt sehr viel besser als ich. Bob lag also auf einer Jacke und als es "Action!" hieß, kamen die Komparsen vorbei, die die Passanten spielten. Einige warfen Münzen und Bob blickte ihnen mit seiner "Danke sehr!"-Geste hinterher. Rogers Gesicht verriet, dass er nicht glauben konnte, was er da sah. Die Produzenten meinten daraufhin, dass Bob sich zumindest in den Großaufnahmen selbst spielen müsse. Das hat er dann sieben Wochen lang getan.

Sie selbst wollten sich aber nicht spielen?

Nein, das könnte ich nie tun. Schauspieler sind äußerst engagiert und harte Arbeiter. Ich muss Lukes Darstellung größte Anerkennung zollen. Zumal ich selbst immer am Set anwesend war. Wir sind heute sehr gute Freunde und er hat mir gebeichtet, wie schräg er die Situation am Anfang fand. Die Figur, die er porträtieren sollte, lief leibhaftig dort herum.

War es seltsam, dass die Menschen Ihnen als Straßenmusiker mehr Aufmerksamkeit schenkten, als Bob bei Ihnen war? Ja, schon. Natürlich war es keine Absicht, dass eine Katze meine Lebensumstände ändern würde. Bob hat einfach beschlossen, mich zu begleiten. Er war gern mit mir zusammen. Ich habe die selben Lieder wie immer gespielt, aber plötzlich schenkten mir die Menschen Aufmerksamkeit. Vielleicht haben sie sich einfach nur gefragt, warum die Katze bei diesem Typen sitzt. Bob hat mir eine Stimme gegeben, zum ersten Mal wollte man meine Geschichte hören. Ich erzählte, dass die Katze ein Streuner und mir zugelaufen ist. Bob hat mich adoptiert. Ist es nicht traurig, dass die Leute sich erst für den Menschen auf der Straße interessieren, wenn ein niedliches Tier involviert ist? Ich verstehe, dass man das so sehen kann. Aber Bob und ich haben auch den Verkauf der Straßenzeitung "Big Issue" angekurbelt. Die meisten Obdachlosen schlafen tagsüber, weil es nachts zu gefährlich ist. Bob und ich waren tagsüber da und wir haben viele Probleme zur Sprache bringen können. Ja, das süße Tier hat die Tür geöffnet. Aber es wurde auch zum Fürsprecher, wenn es um sensible Themen wie Drogensucht, Analphabetismus, Obdachlosigkeit und Tierschutz ging. Okay, es war vielleicht nicht ganz in Ordnung, dass die Menschen erst wegen Bob zuhörten. Auf der anderen Seite sitzen wir jetzt hier und reden über diese Dinge. Es ist Ihnen auch heute noch ein Anliegen, auf soziale Belange aufmerksam zu machen? Genau darum geht es mir doch. Besonders jetzt, wo die Welt unter zu gehen scheint, wenn man zum Beispiel nach Amerika blickt, nach Italien oder auch auf den Brexit. Da ist ein kleiner Sonnenstrahl namens Bob. Deshalb mache ich das, was ich mache. Ich möchte etwas zurückgeben. Ich unterstütze die Wohltätigkeitsorganisationen, auf die ich selbst einmal angewiesen war. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Bob beschreiben? Wir sind Seelenverwandte, definitiv. Er hat mein Leben gerettet, so viel ist sicher. Als er in mein Leben trat, hat sich alles aufgehellt. Bob wurde die stetige Quelle meiner Freude. Ich glaube, dass wir uns so gut verstehen, weil wir beide eine heftige Vorgeschichte haben. Er kann mir seine natürlich nicht erzählen, ich kann es nur vermuten. Katzen sind sehr einzigartige Geschöpfe. Sie spüren Dinge an Menschen, die Menschen an Menschen nicht wahrnehmen können. Man kann ewig lang Psychiater oder Psychologe sein und trotzdem nicht in die Köpfe der Leute schauen. Eine Katze durchschaut dich sofort. Aber Bob ist natürlich auch von Ihnen abhängig. Ja. Für mich ist es, wie ein Kind zu haben. Bob ist mir überallhin gefolgt. Ich war zu dieser Zeit bei einem Methadon-Programm, ich wollte clean werden. Bob hat mir die Bürde der Selbstsüchtigkeit genommen, die typisch für Süchtige ist. Ich wollte schon mehrmals zuvor raus aus der Sucht, bin aber immer rückfällig geworden. Dafür genügen kleinste Auslöser. So sind wir Menschen veranlagt. Diesmal bin ich nicht rückfällig geworden, weil ich das Gefühl hatte, mich um ein Kind kümmern zu müssen. Bob sollte sicher sein. Die meisten Menschen sind liebenswert. Aber es gab auch Versuche, ihn zu stehlen. Oder man hat Hunde auf ihn gehetzt. Ist es Ihnen schwergefallen, sich beim Schreiben noch einmal mit den schweren Zeiten auseinanderzusetzen? Ich habe es als therapeutisch empfunden, meine Geschichte zu Papier zu bringen. Viele Leute gehen jahrelang zum Therapeuten. Sie investieren tausende Dollars und erreichen doch gar nichts. Ich wurde dafür bezahlt, ein Buch über meine Erfahrungen zu schreiben. Ich bedaure so manches, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Andererseits hat mich meine zweite Chance hierher geführt. Ich habe aus negativen Erlebnissen immer hinzugelernt. War der kalte Entzug eine Nahtod-Erfahrung? Ich hatte nie wirklich eine Überdosis. Ich war vielleicht nahe dran, aber ich musste nie ins Krankenhaus. Aber sehr enge Freunde sind vor meinen Augen gestorben. Mein Name steht für den Film, also wollte ich auch alles akkurat darstellen. Der kalte Entzug von Methadon ist wesentlich schmerzvoller als der kalte Entzug von Heroin. Es ist ein künstlicher Ersatzstoff, die Entgiftung kann manchmal zwei Wochen dauern. Man muss seine ganze Willenskraft aufbringen, um nicht rauszugehen und sich etwas zu besorgen. Und plötzlich schlägt die Realität zu. Die Farben beginnen zu leuchten, die Gefühle kommen alle zurück. Das kann eine furchterregende Erfahrung sein, deshalb werden viele Leute rückfällig. Man macht kein Auge zu und ist im Delirium. Ich wollte keinen Unfug, sondern die Realität zeigen. Natürlich in stark gekürzter Form. Welcher Kinozuschauer will schon fünf Tage Leid sehen? Machen Sie noch Musik? Ich habe ein kleines Ton-Studio in dem Haus eingerichtet, das quasi Bob gekauft und mich freundlicherweise darin aufgenommen hat. Ich arbeite an ein paar Songs. Mal sehen, was passiert.