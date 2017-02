Spiel ums Leben: "Noch ist Polen nicht verloren"

In der Komödie zeigt das Schauspiel Chemnitz, dass man dem Grauen auch mit einem Lachen begegnen kann - und es dabei dennoch nichts von seinem Schrecken verliert.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 06.02.2017



Chemnitz. "Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage." Hamlets Monolog hält der polnische Schauspieler Josef Tura für seine Paraderolle. Deshalb ist er gar nicht so traurig darüber, dass das Stück "Gestapo" zugunsten Shakespeares abgesetzt werden soll, weil Polen kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Deutschland nicht verärgern will.

Doch aus dem Schauspiel wird bald blutiger Ernst. Deutschland überfällt Polen, wovon auch Posen nicht verschont bleibt, und die Schauspieler werden über den Geliebten der Frau Tura in polnische Widerstandsaktivitäten verwickelt. Es folgt ein rasantes Schauspiel im doppelten Sinne, in dem die Drehbühne (temporeich wechselnde, originelle Bühnenbilder hat Alexander Martynow gestaltet) praktisch pausenlos rotiert, die Schauspieler ein ums andere Mal in andere Rollen schlüpfen, was auch Kostüm- und Maskenbildner um Joachim Herzog und Anja Nickel vor große Herausforderungen stellt. Die sie - wie die Schauspielerinnen und Schauspieler - hervorragend meistern.

Es geht um wichtige Papiere mit den Namen polnischer Widerstandskämpfer, die den Nazis nicht in die Hände fallen sollen, und eine Liste mit den Namen polnischer Spitzel, die wiederum die Untergrundbewegung dringend braucht. Zu diesem Zwecke treiben die Akteure des kleinen Stadttheaters um Regisseur Dobosch (gespielt von dem polnischen Regisseur Bogdan Koca, der bereits mehrfach in Chemnitz inszeniert hat) ein trick- und wendungsreiches Spiel mit der örtlichen Gestapo, das für zahlreiche Lacher und Szenenapplaus in der ausverkauften Premiere am Samstagabend sorgte. Und doch bleibt das Lachen manchmal im Halse stecken, weil die slapstickreiche Komödie nie den ernsten Hintergrund überspielt.

Auch wenn man ihn lächerlich macht, bleibt Nationalsozialismus grausam. Kollaboration mit ihm ist verwerflich, und es bleibt mutig, mittels der Kunst dagegen anzutreten. Wie Philipp Otto als SS-Gruppenführer und Martin Valdeig als sein Adjutant Schulz den deutschen Kadavergehorsam "Heil Hitler" brüllend zelebrieren und sich damit immer wieder selbst aufs Glatteis führen, wie Josef Tura (wandlungsreich gespielt von Christian Ruth) und seine Frau Maria (Katka Kurze verbindet Koketterie mit konsequentem Engagement für den polnischen Widerstand) ihre Eheprobleme hinter die dringenderen Untergrundaktivitäten zurückstellen und gute Miene zum bösen Spiel um Leben und Tod machen, wie die Souffleuse Magdalenchen (Christine Gabsch) elegant und wach die richtigen Stichworte gibt - das ist großartiges Theater.

Es sind Sätze wie "Führer befiehl, wir tragen die Folgen" oder "Für jeden polnischen Patrioten wäre es eine Ehre, die Nazis wenigstens auf der Bühne zu bekämpfen", den der mittelmäßige Schauspieler Bronski (gar nicht mittelmäßig gespielt von René Schmidt) sagt, die im Gedächtnis bleiben. Sie machen den unmenschlichen Wahnsinn einer noch nicht überwundenen grausamen Ideologie ebenso deutlich wie sie die Kraft loben, sich dagegen aufzulehnen.

Herbert Olschok, der schon mehrfach in Chemnitz Regie führte, inszeniert die Komödie von Jürgen Hofmann, die dem 1942 uraufgeführten Film "Sein oder Nichtsein" von Ernst Lubitsch folgt (dessen Name auch kurz im Stück auftaucht) mit hohem Tempo und viel Krawall, wobei immer Raum für Zwischentöne bleibt. Nie rutscht das Stück in comedyhaften Klamauk ab, erhebt aber auch nie den warnend-belehrenden Zeigefinger. Es karikiert jede Björn Höckesche "erinnerungspolitische 180-Grad-Wende" und lobt den Mut, solchen Ideen auch heute mit Humor zu begegnen.

Das Stück

Noch ist Polen nicht verloren: 1939, Stadttheater Posen. Die Schauspieler proben "Gestapo", eine Parodie auf Adolf Hitler. Die polnische Regierung verbietet das Stück, setzt stattdessen "Hamlet" auf den Spielplan. Als die Nazis Polen überfallen, werden die Schauspieler des Stadttheaters unversehens zur Keimzelle des Widerstands und setzen sich mit den Mitteln des Theaters gegen die echte Gestapo des Ortes zur Wehr.

