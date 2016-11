Spiele mit und ohne Grenzen

Kamen die ersten Fernseh-Spieleshows aus der Psychiatrie? Und werden sie eingesetzt, um Menschen für die liberale Demokratie zu konditionieren? Diesen Fragen geht Lutz Dammbeck in einem neuen Film nach.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Unter dem Gelächter einer Talkshow-Runde sagte der legendäre Quizmaster Joachim Fuchsberger 2005, dass die ersten Spiel-Shows fürs Fernsehen aus der amerikanischen Psychiatrie entlehnt worden seien. Und auf die Frage, wie viele Patienten denn zugeschaut hätten, antwortete er: "Eine ganze Nation, eine verrückte, gestörte Nation."

Diese zufällig aufgeschnappte Aussage war der Anlass für den jüngsten Film des 1948 in Leipzig geborenen Künstlers Lutz Dammbeck, "Overgames", den er am Mittwochabend vor rund 40 Zuschauern im Chemnitzer Weltecho vorstellte. Tatsächlich hatten amerikanische Psychologen dem deutschen Volk, das den Nazis in Massen und im Gleichschritt hinterherlief und sich für deren mörderische Ambitionen ge- und missbrauchen ließ, eine krankhafte Paranoia bescheinigt, die man nur durch "Um-Bildung" heilen könne. Dammbeck, der einst auch mit der Chemnitzer Clara-Mosch-Gruppe zusammenarbeitete und deren Ausweis mit der Freiheitsstatue entwarf, geht in seinem Film den Fragen nach, ob die Spiel-Shows im Fernsehen tatsächlich auf Spieltherapien in der Psychiatrie zurückgehen - ob diese Fernseh-Spiele Teil der "Umbildung" der deutschen Nachkriegsgeneration waren und, mehr noch, ob sie Teil einer "permanenten Revolution" sind, um Menschen gewissermaßen für die liberale Demokratie zu konditionieren.

Der Film beantwortet letztlich keine einzige dieser Fragen - zumal es der Autor versäumt, einfach mal einen Psychiater zu fragen, welche Spiele denn bei der Heilung psychischer Krankheiten angewandt werden -, macht aber auf dem Weg dorthin zahllose bemerkenswerte Entdeckungen. Dammbeck spannt den Bogen von der Französischen Revolution als dem Beginn der Neuzeit über die Untersuchung des Zusammenlebens von Naturvölkern, die Hirnforschung, den von der CIA massiv unterstützten Kulturexport der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg bis eben zu Spiel-Shows im Fernsehen, die auch heute ein Millionenpublikum erreichen. So entsteht eine knapp dreistündige Kulturgeschichte ganz eigener Art, die - eine Stärke aller Dammbeck'schen Filme - verschiedene Interpretationen zulässt.

Daran beteiligten sich nach dem Film Ingrid Mössinger, die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, die Dammbeck als Mitglied der Berliner Akademie der Künste im Rahmen der gegenwärtigen Ausstellung nach Chemnitz eingeladen hatte, und der aus Chemnitz stammende Filmwissenschaftler Claus Loeser. Ihre Diskussion war vor allem von der Frage bewegt, wie Kultur als politisches Instrument eingesetzt wird und welchen Wert die Kunst in diesem Zusammenhang hat. Für Ingrid Mössinger ist "Kunst die einzige Lösung"; wo es keine Antworten mehr gebe, setze die Kunst ein, wenn sie nicht ideologisch sei, "Kunst ist die Hoffnung". Lutz Dammbeck dagegen erwartet von der Kunst "nicht so viel", schließlich habe sie "jahrhundertelang bei der Lösung wichtiger Probleme versagt". Und in dem Moment, in dem Kunst zur Ware werde, sei sie auch ideologisch - "es gibt kein Draußen". Für Mössinger jedoch ist das "Kunstwerk selbst unschuldig", die Manipulation setze beim Käufer ein. Dies sieht Dammbeck skeptisch: Auch der "sogenannte autonome Künstler" stehe immer vor der Frage: "Wem diene ich?" Aber auch Claus Loeser wollte den "utopischen Gedanken" in der Kunst retten, den er allein schon darin manifestiert sieht, dass es den Film gibt - als ein Zeichen der Hoffnung, dass er etwas bewirkt. Lutz Dammbeck sieht das prosaischer: "Ich stolpere über eine Sache und gehe der Sache nach." Das Ergebnis sei dann offen für jedermann.

Ein Konzept, das in Chemnitz bemerkenswert funktionierte und vielleicht auf eine wiederentstehende Diskussionskultur schließen lässt, die umso nötiger ist, als die Welt gerade dabei ist, ihre Zukunft zu verspielen - manchmal in viel zu engen Grenzen und oft, indem sie Grenzen der Menschlichkeit überschreitet.