"Sprachspiele machen mir Spaß"

Roland Kaiser wird zur Wiedereröffnung des Dresdner Kulturpalastes singen - Ein Gespräch über Karriere im Alter, Liedtexte mit Rotwein und die Wahl in der Politik

erschienen am 26.01.2017



Seit 35 Jahren ist Roland Kaiser ein Star - seine Schlager und Chansons wie "Amore mio", "Joana" und "Ich glaub es geht schon wieder los" kannte man damals in West wie Ost. Er trat im Palast der Republik in Berlin auf, war auch im Dresdner Kulturpalast zu Gast. Inzwischen singt er jährlich am Elbufer vor Zehntausenden, füllt Stadien. Der Mann, der bürgerlich Ronald Keiler heißt, hat 90 Millionen Platten in seiner Karriere verkauft. Sein aktuelles Album "Seelenbahnen" hat Goldstatus. Und der 64-Jährige hat im Dezember für sein langjähriges soziales Engagement den Verdienstorden der Bundesrepublik erhalten. Zeit also, mit ihm mal wieder ein Gespräch zu führen: über seine immergrüne Dresdner Liebe, alte Sünden in der Musik und neue Erfahrungen als Schlagerfuzzy. Da er stetig auf Tour ist, wird es ein Telefon-Interview. Im Gespräch mit Bernd Klempnow ist der Kaiser entspannt, gut gelaunt und schlagfertig.

Freie Presse: Herr Kaiser, Sie singen zur Wiedereröffnung im Dresdner Kulturpalast im Frühjahr ein extra für dieses Ereignis geschriebenes Lied. Wie weit sind Sie?

Roland Kaiser: Das Lied "Grenzenlos" ist fertig. Geschrieben hat es Götz von Sydow, der mit Maite Kelly den Riesenhit "Warum hast du nicht nein gesagt" komponiert und getextet hat. "Grenzenlos" ist in Absprache mit der Philharmonie entstanden, die den Palast selbst nutzt und bespielt. Der Titel soll verdeutlichen, dass das Haus für alle künstlerischen Richtungen und alle Menschen offen ist: ein Haus der Toleranz.

Das kann Dresden gut gebrauchen. Was halten Sie von dem Umbau?

Ich finde das neue Konzept sehr gut. Man lässt die äußere Hülle, die an frühere Zeiten erinnert, stehen und gibt dem Haus ein neues, heutigen Anforderungen entsprechendes Innenleben. Eigentlich genial: Dresden erhält eine Philharmonie im Herzen der Stadt.

Und Sie werden Ihre Hits mit der Dresdner Philharmonie in ein klassisches Gewand kleiden - ein Ritterschlag?

Es ist sicher eine große Ehre. Es gab schon Proben mit dem Orchester, die sensationell gut liefen. Es ist ein toller Klangkörper. Stellen Sie sich vor: 85 Philharmoniker, Teile meiner Band und 40 Chorsänger auf der Bühne. Das ist schon Wahnsinn. Der MDR wird die Konzerte aufzeichnen.

Die Karten für diese drei Konzerte wie die zur Kaisermania sind binnen Stunden vergriffen. Verstehen Sie, was es mit Dresden und Kaiser auf sich hat?

Ich habe aufgehört, das zu analysieren. Ich erfreue mich an der Tatsache. Zugleich macht es mich demütig, wenn in neun Stunden 50.000 Tickets fürs Elbufer rausgehen. Das ist mittlerweile eine unglaubliche Größenordnung. Wir wissen ja, dass Gäste deutschlandweit und sogar aus den Nachbarländern zur Kaisermania kommen. Diesem Konzert vor der schönen Altstadtkulisse kann sich niemand entziehen. Aber, Sie haben recht, meine Alterskarriere bekommt eine verblüffende Dimension.

Nicht nur Ihre?

Das stimmt. Auch ein reizender Kollege wie Udo Lindenberg ist wieder ganz oben. Das freut mich, weil er ein gesamtdeutsches Kunstwerk ist. Der Vorteil des Alters ist, man geht mit solchen Geschenken vorsichtiger um. Man wägt mehr ab, spart sich jugendliche Unbedachtsamkeit. Vor allem hält man sich nicht mehr für den Größten. Im Blick zurück war ich zeitweise auf dem Weg, ein Arschloch zu werden.

Und Sie haben schlimme Sachen gesungen wie "Sieben Fässer Wein". "Santa Maria" muss im Suff entstanden sein!

Im Suff war es nicht. Das war 1980, als ich mit meinem Textpartner Norbert Hammerschmidt zum Lied "Santa Maria" einen deutschen Text über das Schiff von Columbus geschrieben habe. Die Plattenfirma aber wollte mehr Gefühl. Daheim haben wir einen Rotwein aufgemacht und sind in die Vollen gegangen, echt überdreht: " ... an schneeweißen Stränden, hielt ich ihre Jugend in den Händen ..." Es sollte ein Scherz sein, doch mein erfahrener Produzent Thomas Meisel war begeistert. Es wurde der Hit, ist meine erfolgreichste Single.

Erstaunlich, dass Sie nicht bei diesem sentimentalen Kitsch geblieben sind!

Das lag an der visionären Kraft von Thomas Meisel. Er schlug als nächste Single das Lied "Lieb mich ein letztes Mal" vor, eine völlig andere musikalische Richtung.

Wie fanden Sie zum für Sie typischen rhythmisch markanten Schlager mit raffinierten Texten zum Thema Nr. 1?

Für mich selbst zu schreiben habe ich 1978 angefangen. "Schachmatt" war mein erster Text. Und bis heute lasse ich bei diesem Thema nicht Menschen Hand in Hand am Strand spazieren gehen. Wer sich begehrt, der belässt es nicht nur beim Spaziergang. Und diese Sprachspiele, die Sie ansprachen, machen mir Spaß. Es soll fantasieanregend sein, nur leicht schlüpfrig, aber nie obszön. Mein Kollege Udo Jürgens konnte auch solche leicht anrüchigen Sachen wunderbar formulieren. Denken Sie an "Es wird Nacht, Senorita ... , ich bin außerdem nicht so schlecht wie die andern!" Das ist erotisch und frech zugleich.

Großartig ist ja Ihr "Sie ließe sich so gerne fallen" über eine Deutsche, die nach Südländer- liebe giert. In welchem All-Inklusive-Hotel ist Ihnen das einge- fallen?

Ich wusste, dass Sie auf das Lied zu sprechen kommen. Das kommt bei meinen Konzerten auch immer sehr gut an. Wissen Sie, ich will immer Songs wie kleine Filme schreiben: mit einem Anfang und einem Ende. Dieses Lied könnte eine Sequenz aus einem französischen Streifen sein. Die Frau will eben einmal ausbrechen und tut es - kehrt aber zurück. Als ich meiner Plattenfirma "Manchmal möchte ich schon mit dir" vorstellte, lehnten die ab. Die wollten etwas wie "Liebe in der Sommernacht". Das wollte ich nicht. Ich fand meine Zeile originell, weil sie realitätsnah ist. Schön ist, wenn solche Zeilen dann umgangssprachlich werden wie "das darf doch wohl nicht wahr sein".

Und diese anrüchigen Songs tragen Sie wie ein Gentleman im Anzug mit Weste und Krawatte vor. Ist dieser Kontrast Absicht oder Zufall?

Es gibt einen einfachen, pragmatischen Grund. Ich war 67-mal bei Dieter Thomas Heck in der ZDF- "Hitparade". Und die hatte einen Regisseur, der uns vor der Sendung mit unserer Bühnenkleidung antreten ließ. Dann kamen Kommentare wie "Du kaufst sofort neue Sachen. Du sieht ja furchtbar aus." Das wollte ich mir nicht antun und kam auf den Anzug. Der ist weder modern noch unmodern, ist einfach ein Stilmittel. Fortan hatte ich meine Ruhe. Ich finde, ein Maßanzug passt gut zu meiner Musik.

Bei "Dich zu lieben" will ich unwillkürlich mit der Liebsten tanzen - Sie auch?

Das kann ich meiner nicht zumuten. Dafür bin ich viel zu hüftsteif. 1979 habe ich mal einen Tanzkurs belegt. Nach vier Wochen gab mir der wirklich tolle Tanzlehrer mein Geld zurück. Er käme mit dem Kurs nicht weiter, ich würde alles falsch machen.

Gibt es Kollegen, die Sie bewundern?

Udo Jürgens. Er schuf Kunst und sang mit einer solchen Inbrunst, dass die Menschen berührt waren. Er war der Letzte, der es geschafft hat, gesellschaftskritische Themen so umzusetzen, dass sie populär waren. Bestes Beispiel ist sein "Ehrenwertes Haus". Da ist Kritisches drin, und er bekommt am Schluss noch eine positive Wendung hin zu einer Zweierbeziehung mit einem einzigen Satz: "Wir packen uns're sieben Sachen und zieh'n fort aus diesem ehrenwerten Haus!" Das ist genial!

Sie sind ein Entertainer, der sich sozial stark engagiert: für benachteiligte Menschen, für Kinder. Woher rührt das?

Das liegt sicher an meiner Biografie. Ich bin bei einer Pflegemutter groß geworden, die Raumpflegerin war. Sie hat mir vermittelt, welche Werte wirklich wichtig sind im Leben. So wurde ich ein sozialpolitisch fühlender und denkender Mensch. Mir gehen Ungerechtigkeiten zutiefst gegen den Strich. Wenn Menschen ohne eigenes Verschulden in Not geraten, dann versuche ich, so weit wie möglich, etwas dagegen zu tun. Ich bin unter anderem Schirmherr der Tafel von Cottbus und es macht mich traurig, wenn ich erlebe, dass Menschen trotz Arbeit in der Tafel Lebensmittel holen müssen, weil das Geld vom Job nicht reicht. Oder, wenn Menschen nach vier Jahrzehnten Arbeit zum Sozialfall werden. Und dabei kommt Altersarmut erst noch millionenfach auf uns zu. Nur in der Politik scheint das Problem noch nicht erkannt.

2015 warben Sie in Dresden auf einer Anti-Pegida-Aktion um Verständnis für Flüchtlinge. Ein Hasssturm im Internet brach los. Ist da wieder Ruhe?

Das interessiert mich nicht. Ich schaue nicht in diese sozialen Medien, wo zu 95 Prozent nur rumgepöbelt wird. Ich drehe mich nie nach Heckenschützen um.

In Ihren Konzerten sprechen Sie das Thema aber auch nicht an, oder?

Ich trenne das ganz bewusst. Ich habe ja ein stilles Einvernehmen mit dem Publikum. Es kommt in meine Konzerte, um abzuschalten und mit einem guten Gefühl heimgehen zu können. Wenn ich als politisch denkender Mensch etwas zu sagen habe, dann tue ich das in den entsprechenden Situationen. Auf dem Neumarkt damals in Dresden, in Interviews ...

Neuerdings sind Sie selbst für "Stern", "Focus" oder "Zeit" interessant. Da staunt der Schlagerfuzzy - oder?

Sie lachen, Herr Klempnow. Die reden auf einmal mit mir, weil sie glauben, dass ich etwas zu sagen habe. Und zwar deutlich. Udo Jürgens war auch so einer, der Dinge gesagt hat, die angeeckt sind. Dazu muss man reflektieren können und muss aber auch manches voneinander trennen. Ich habe 2015 mit deutlichen Worten für ein tolerantes Dresden werben wollen, weil ich dieser Stadt viel zu verdanken habe.

Sonst scheinen Sie nicht so treu: Sie leben als Berliner in Münster und sind Bayern-Fan. Das geht doch gar nicht!

Warum nicht? Ich bin der Liebe wegen nach Münster gezogen. Die Stadt hat Charme. Ich lebe gern dort und auf Sylt. Und München-Fan war ich schon als Berliner. Es ist ein hochprofessionell geführter Verein mit großer sozialer Kompetenz sowohl in der Außenwirkung als auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Wie Bayern etwa ehemaligen Spielern wieder auf die Füße hilft, wenn sie gestrauchelt sind, das macht kein anderer Verein. Und es ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Club, sondern auch der mitgliederstärkste Verein.

Sie haben auch für andere Künstler geschrieben. Welchen Hit kennt man, der von Ihnen ist, ohne das zu wissen?

Für Peter Maffay, Milva, Nana Mouskouri habe ich LP-Titel geschrieben. Aber Hits wurden diese nicht. Erfolgreicher waren meine TV-Produktionen wie "Schreinemakers live" und die erste große deutsche Comedy-Serien-Show "RTL Samstag Nacht". Die war eine feine Sache, innovativ, auch mutig, mit tollen Kollegen. Irgendwann fand ich, dass ich diese Seite kannte und bin wieder ganz zur Musik zurückgekehrt.

Und haben mit erst 62 Jahren eine "Goldene Henne" fürs Lebenswerk erhalten - skurril!

Das ist eine Alterserscheinung. Je älter man wird, umso mehr Auszeichnungen kommen auf einen zu. Man hat immer den Eindruck, die wollen einen noch ehren, bevor man bald stirbt. Aber die "Henne" war eine besondere Situation, weil Außenminister Frank-Walter Steinmeier trotz Ukraine-Krise die Laudatio hielt. Daher freue ich mich, dass mein Parteifreund höchstwahrscheinlich Bundespräsident wird.

Singen Sie dann im Schloss Bellevue?

Das glaube ich nicht. Allerdings fahre ich im Februar zur Bundesversammlung nach Berlin, um an der Wahl des Bundespräsidenten teilzunehmen. Frank-Walter Steinmeier ist für unser Land von Wichtigkeit, weil er Gräben schließen kann, deutliche Worte findet und doch diplomatisch bleibt. (sz)

Tickets gibt es noch für ein Open-Air-Konzert mit Roland Kaiser am 29. Juli auf dem Chemnitzer Hartmannplatz; dort wird eine Kaiser-Arena aufgebaut. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Shops.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".