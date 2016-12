Spürbare Mühe ohne Maske

Die großen Hallen füllen in der Volksmusik inzwischen andere Künstler: Stefan Mross wählt also mit seinem aktuellen Weihnachtsprogramm kleinere Orte - und findet zurück zur Authentizität.

Von Katrin Mädler

erschienen am 11.12.2016



Glauchau. Diese Bühne kannte er, sprang hoch und stampfte auf dem Holz. Dann Blick nach links und rechts, ein tiefer Atemzug - und Stefan Mross sagte: "Die Kollegen sind in Leipzig, Dresden oder München. Aber wer noch nie auf dieser Bühne in Glauchau gestanden hat, vor vierhundert Leuten, der kann überhaupt nicht mitreden!" Den Witz brachte er am Samstagabend gleich zweimal, gemerkt hat er es wohl nicht. Wer würde die Scherze auch nicht durcheinanderbringen: Fünfzehn Durchläufe hatten Mross und sein Team die Tage zuvor mit dem Programm "Immer wieder Weihnacht" schon, zwölf Auftritte sollen folgen. Sympathisch: Von Anfang an ließ er es bleiben, perfekt, glänzend schön und all das zu sein, was ihm ohnehin niemand wirklich je abgenommen hätte: "Gestern waren wir in ... äh ...". Er schreit nach hinten: "Äh, wo waren wir gestern?" "Eilenburg", brummte es aus der Kulisse zurück. Ach ja. "Und morgen - äh ...".

Dieser Mann, inzwischen 41 Jahre, im Jahr seiner zweiten Scheidung, weiß als Entertainer, dass großes und kleines Scheitern manchmal die meisten Sympathiepunkte bringen kann. Für die größten Erheiterungen sorgten eine gerissene Hose, eine vergessene Lesebrille und ein ungelenker Sprung von der Bühne. Trotzdem: Seine Moderation hob sich sehr angenehm ab von den überflüssigen Stehsätzen, zu denen sich die anderen Beteiligte wie Simone und Charly Brunner, Anna-Carina Woitschack (bekannt durch "Deutschland sucht den Superstar") und die Jungen Pseirer hinreißen ließen: "So tolle Stimmung wie in Glauchau hatten wir noch nie!" Oder: "Wir haben uns lange auf die Tournee gefreut. Man kann abschalten, ausspannen und die schlechten Nachrichten vergessen!"

Mross selbst nahm sich da zurück - fast mehr als nötig. Erst nach eineinhalb Stunden, als die Aufmerksamkeit kurz vor der Pause bei einigen nachließ, kam sein großer Auftritt. Er griff zum Mikrofon, setzte sich an den Bühnenrand. Näher konnte er dem Publikum nicht kommen - auch mit Worten nicht. Er sprach über die Angst vorm Älterwerden und den Stress seines Berufes. "Was war ich gescheit damals, mit Pickeln im Gesicht. Seit mein Vater vor sechs Jahren gestorben ist, gehen mir viele Dinge durch den Kopf." Dann sang er "Früher ist früher, und heut' ist heut'". Er erwähnte seine drei Kinder - und dass er allein mit Stefanie Hertel um die 14 Mal im Glauchauer Theater aufgetreten sein muss, las Geschichten, trompetete und sang "Kindern muss die Welt gehören". Echte Wehmut ist normalerweise keine Zutat für ein Volksmusikkonzert. Mross pfiff aber drauf - und machte sich glaubhaft Gedanken: "Wenn schon Andy Borg mit 55 Jahren zu alt für die ARD war!" Das sorgte für Besinnung in einem Weihnachtsprogramm, das unzählige Lieder, Abendkleider und schneereiche Bühnendeko vorführte. Ein wenig Traurigkeit stand dem Star gut. Im Januar geht die Tournee "Immer wieder sonntags unterwegs 2017" los, im Sommer folgt die Reihe "Immer wieder sonntags" in Rust: Alles wie immer also. Nur wie lange noch? In Glauchau ließ sich Mross die Mühen anmerken, die er sich macht, und zeigte, dass er hart arbeitet für seinen Beruf. Und er vermittelte das Gefühl, dass er trotzdem an all das glaubt und wirklich will.

