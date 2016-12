Staatsschauspiel Dresden mit besserer Auslastung

erschienen am 30.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Positiver Jahresausklang: 2016 haben rund 251 500 Zuschauer das Staatsschauspiel Dresden besucht. Damit sei die Auslastung auf 87 Prozent gesteigert worden, teilte das Theater am Freitag mit. Den Angaben zufolge war der Dezember mit rund 48 200 verkauften Karten der erfolgreichste Monat in der Geschichte des renommierten Hauses. Das Schauspielhaus blieb für eine Modernisierung von Juni bis Ende Oktober geschlossen. Die Ausweichstätten wie das Palais im Großen Garten, das Schlosstheater oder auch die Gemäldegalerie Alte Meister seien aber vom Publikum gut angenommen worden, hieß es.