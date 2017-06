Stange eröffnet Buchsommer 2017: Jeder muss lesen können

erschienen am 12.06.2017



Freital (dpa/sn) - Für Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) ist das Lesen auch im digitalen Zeitalter unabdingbar. Das sei eine Kompetenz, «die jeder beherrschen muss», mahnte sie in einer Mitteilung zur Eröffnung des Buchsommers 2017 in Freital. «Ein spannendes Buch kann die Lust am Lesen fördern.» Bibliotheken aber seien mehr als Plätze, wo Bücher ausgeliehen und abgegeben werden, sondern auch Orte der Begegnung und des Austauschs über das Gelesene. «Man trifft Freunde und begegnet anderen Kulturen und Ideen.»

In diesem Jahr beteiligen sich landesweit 99 Bibliotheken an dem seit 2012 stattfindenden Buchsommer für Elf- bis 16-Jährige. Dabei wählen die Einrichtungen jeweils besondere Titel aus. Die jungen Leser bekommen einen Clubausweis und ein Leselogbuch, in dem sie die Bücher bewerten. Ziel ist es, mindestens drei Bücher zu lesen. 2016 haben mehr als 7000 Kinder und Jugendliche rund 36 000 Bücher ausgeliehen.