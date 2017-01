Star-Aufgebot bei den Golden Globes

erschienen am 06.01.2017



Los Angeles (dpa) - Der Oscar-Preisträger Ben Affleck (44) und sein jüngerer Bruder Casey (41) werden bei der Golden-Globe-Gala am Sonntag beim Austeilen der Trophäen helfen. Casey Affleck ist zugleich für seine Rolle in «Manchester by the Sea» in der Sparte «Bester Hauptdarsteller in einem Drama» nominiert.

Wie der Verband der Auslandspresse am Donnerstag auf Twitter mitteilte, werden auch der frühere «Bond»-Darsteller Pierce Brosnan sowie Annette Bening als Helfer auf der Bühne stehen.

Zuvor hatten die Globe-Verleiher bereits Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Kristen Wiig, Jessica Chastain, Matt Damon, Eddie Redmayne, Nicole Kidman und Reese Witherspoon als sogenannte Presenter bei der Gala angekündigt.

Die nostalgische Musical-Romanze «La La Land» mit Ryan Gosling und Emma Stone geht mit sieben Nominierungen als Favorit in das Globe-Rennen. Der US-Komiker Jimmy Fallon gibt bei der Show in Beverly Hills erstmals als Golden-Globe-Moderator den Ton an.