Startschuss zur 68. Frankfurter Buchmesse

Auftakt zur weltgrößten Bücherschau: In Frankfurt wird am Abend feierlich die Buchmesse eröffnet. Zuvor kürte die Branche Altmeister Bodo Kirchhoff zum Gewinner des Deutschen Buchpreises.

Von Thomas Maier, dpa

erschienen am 18.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt wird an diesem Dienstag (17.00 Uhr) die 68. internationale Buchmesse eröffnet. Zu der Feier werden die Könige Philippe von Belgien und Willem-Alexander der Niederlande anreisen.

Der gemeinsame Sprachraum Niederlande und Flandern ist dieses Jahr Ehrengast der weltgrößten Bücherschau. Von deutscher Seite wird unter anderem EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) bei der Eröffnung sprechen.

Zur Frankfurter Buchmesse werden mehr als 7000 Aussteller aus rund 100 Ländern erwartet. Auf und außerhalb des Messegeländes wird es von Mittwoch bis Sonntag rund 4000 Veranstaltungen mit etwa 600 Autoren geben. Die ersten drei Tage der Messe sind den Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende hat dann das allgemeine Lesepublikum Zutritt. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit rund 300 000 Besuchern.

Am Montagabend war der Deutsche Buchpreis an den Schriftsteller Bodo Kirchhoff (68) verliehen worden. Kirchhoff erhielt die mit 25 000 Euro verbundene Auszeichnung für seinen Roman «Widerfahrnis». Darin bricht ein im Ruhestand lebender Verleger mit einer Zufallsbekanntschaft - der etwa gleichaltrigen früheren Besitzerin eines Hutgeschäfts - zu einer spontanen Autoreise in den italienischen Süden auf. Das Paar wird dann auf Sizilien mit der Flüchtlingskrise konfrontiert.

Die Jury bezeichnete das Buch als «vielschichtigen Text, der auf meisterhafte Weise existenzielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt». Kirchhoff sei es gelungen, «in einem dichten Erzählgeflecht die großen Motive seines literarischen Werks auf kleinem Raum zu verhandeln».

- Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Eine Novelle. Frankfurter Verlagsanstalt, 224 Seiten, 21 Euro, ISBN 978-3-627-00228-2.