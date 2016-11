Stasi-Bunker: Rund 100 Besucher bei letzten Besichtigungen

erschienen am 27.11.2016



Machern/Leipzig (dpa/sn) - Rund 100 Menschen haben am Wochenende die letzte Chance in diesem Jahr genutzt, sich den Stasi-Bunker in Machern anzusehen. Damit haben 2016 knapp 4500 Menschen den unterirdischen Komplex im Naherholungsgebiet «Lübschützer Teiche» etwa 30 Kilometer östlich von Leipzig besucht, wie Tobias Hollitzer vom Museum Runde Ecke in der Messestadt am Sonntag sagte. In dem Bunker hätte im Fall eines Krieges der Führungsstab der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Leipzig seine Arbeit fortsetzen sollen. Auf dem seit 20 Jahren zugänglichen Gelände war auch eine Ausstellung über Hintergründe des Kalten Krieges in der Zeit zwischen 1945 und 1991 zu sehen.