Steam-Punker kündigen Konzertabstinenz an

Die Berliner Band Coppelius hat auf ihrer Tournee in der ausverkauften Alten Brauerei Annaberg-Buchholz gastiert. Nach eigener offizieller Chronik besteht sie seit 225 Jahren.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 30.12.2016



Annaberg-Buchholz. Die Berliner Band Coppelius sieht aus wie einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann entsprungen - und das ist sie auch. Zylinder, Frack, Vatermörderkragen, Rüschenhemden - das Sextett mit Butler Bastille (Gesang, Späße, Grundversorgung), Kontrabassist Sissy Voss, Schlagzeuger Nobusama, den Klarinettisten Max Coppella und Comte Caspar sowie Graf Lindorf am Cello lässt es am Mittwochabend auf ihrer "Bühnenabstinenzankündigungskonzertreise" noch einmal mächtig krachen, sehr zur Freude der etwa 400 Gäste in der ausverkauft schwitzenden Alten Brauerei Annaberg-Buchholz. Eingestimmt werden sie von der Jenaer Band Carpe Noctem ("Nutze die Nacht"). Die klingt gewaltig, ist aber mit ihrem String-Speed-Metal, drei Streicher, Bass und Schlagzeug, vor allem Apocalyptica-Ableger mit hörenswertem Drang zu Höherem. Dahin, wo Coppelius schon ist.

Der Name stammt von einer etwas gruseligen Figur aus der Erzählung "Der Sandmann" von E.T.A. Hoffmann, und laut autorisierter Bandgeschichte gehörte der romantische Schriftsteller zu den Gründungsmitgliedern der Kapelle. Das war laut hauseigenem Historiker 1791, bei der Uraufführung von Mozarts "Zauberflöte". Das erste Konzert soll 1803 stattgefunden haben. Andere Quellen sprechen vom Gründungsjahr 1997 und ersten Erfolgen beim Abschiedskonzert der Inchtabokatables 2002. Coppelius nimmt das postfaktische Zeitalter vorweg, indem die Band ihre eigene Geschichte immer wieder neu erfindet, und sie ist der wohl einzige Klangkörper der Welt, der sein Helfersyndrom öffentlich auslebt, sammelt während der Konzerte Geld für eines der "Milliarden Hilfsprojekte", so Bastille, "die Unterstützung nötig haben". Wofür das Publikum tatsächlich vertrauensvoll Euros auf die Bühne wirft, aber: "Vorsicht mit Hartgeld"; und "wird nicht als Biergeld verwendet", versichert Bastille und fragt im nächsten Lied: "Wohin mit dem ganzen Reichtum, wohin mit dem ganzen Geld..."

Coppelius steht für guten Ton, siezt seine Konzertgäste und wird nicht mit "Zugabe, Zugabe"-Gebrüll, sondern mit noblen "Da capo"-Rufen belohnt. Das Publikum darf auch mitsingen und wird am Ende ausgewogen bewertet - Bastille: "Ihr wart genauso falsch wie ich. Unentschieden." Kann passieren. Instrumentale Soli werden auch optisch angekündigt, damit sie keiner verpasst. Und ansonsten verlangen originelle Arrangements der Band alles ab. Da es sich herumgesprochen hat, dass sich im Publikum zwei Damen aus Ohio befinden, gibt es auch Ansagen in Englisch und - es grüßt E.T.A. Hoffmann - Philosophie vom Feinsten: "Zeit verfliegt, Zeit verrinnt, vergiss nie, du wirst alt, mein Kind". Dazu tänzeln, hüpfen, wirbeln, stampfen die Coppelianer über die Bühne, dass das Erzgebirge bebt. Aber sie gedenken auch der vielen Verstorbenen im zu Ende gehenden Jahr: "Es wird einsam auf der Welt, wenn so viele sterben."

Zunächst aber wird es einsam auf den Clubbühnen des Landes, denn Coppelius gönnt sich eine schöpferische Pause, verspricht aber, dass es irgendwann weitergeht. Im April ist die Band noch für fünf Konzerte in Gelsenkirchen zu hören.