Stefan Raue neuer Intendant des Deutschlandradios

erschienen am 08.06.2017



Berlin (dpa) - Stefan Raue (58), bisher Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), wird neuer Intendant des Deutschlandradios. Er wurde am Donnerstag in Köln vom Hörfunkrat des Senders gewählt. Es gab 26 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Raue bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Er soll sein Amt zum 1. September antreten.

Raue war vom Verwaltungsrat als Nachfolger von Willi Steul (66) vorgeschlagen worden, der im vergangenen Jahr vorzeitig sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Der gebürtige Wuppertaler war von 1987 bis 1990 Reporter beim Westdeutschen Rundfunk. Anschließend arbeitete er als Politikredakteur und Chef vom Dienst bei RIAS-TV, bevor er 1992 zum Fernsehen der Deutschen Welle wechselte. Ab 1995 war Raue in verschiedenen Positionen beim ZDF tätig, unter anderem als stellvertretender Leiter der «heute»-Redaktion. 2011 ging er als Chefredakteur zum MDR nach Leipzig.

Steul hatte seinen Rückzug damit begründet, dass die Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutlich schärfer werde. Der Sender brauche deswegen einen «eingearbeiteten Intendanten», der deutlich über das Jahr 2019 amtieren solle.

Zum Deutschlandradio gehören der Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova (beide Köln) und der Deutschlandfunk Kultur in Berlin.