Stefan Raue soll Intendant des Deutschlandradios werden

erschienen am 08.06.2017



Berlin (dpa) - Stefan Raue (58), Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), soll heute zum Intendanten des Deutschlandradios gewählt werden. Dafür kommt der Hörfunkrat im Kölner Funkhaus des Senders zusammen. Raue war vom Verwaltungsrat als Nachfolger von Willi Steul (66) vorgeschlagen worden, der im vergangenen Jahr vorzeitig sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Für eine Bestätigung des Vorschlags ist eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Raue ist der einzige Kandidat.

Der in Wuppertal geborene Raue war von 1987 bis 1990 Reporter beim Westdeutschen Rundfunk. Anschließend arbeitete er als Politikredakteur und Chef vom Dienst bei RIAS-TV, bevor er 1992 zum Fernsehen der Deutschen Welle wechselte. Ab 1995 war Raue in verschiedenen Positionen beim ZDF tätig, unter anderem als stellvertretender Leiter der «heute»-Redaktion. 2011 ging er als Chefredakteur zum MDR nach Leipzig.

Zum Deutschlandradio gehören der Deutschlandfunk in Köln, der digitale Deutschlandfunk Nova, ebenfalls in Köln, und der Deutschlandfunk Kultur in Berlin.