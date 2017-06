Stiftung Friedliche Revolution will Denkmal in Leipzig

erschienen am 02.06.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach der Entscheidung des Bundestages für ein Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin sieht die Stiftung Friedliche Revolution neue Chancen für ein vergleichbares Gedenken in Leipzig. Mit dem Votum sei ein Beschluss des Bundestages von 2008 bekräftigt worden, nach dem außer in Berlin auch in Leipzig ein sichtbarer Ort der Erinnerung entstehen solle, hieß es in einer Stellungnahme der Stiftung vom Freitag.

«Die Bekräftigung und Aktualisierung der Bundestagsbeschlüsse von 2007 und 2008 bestärken uns, den Prozess um ein würdiges Gedenken vor Ort in Leipzig neu anzugehen», teilte Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) auf dpa-Anfrage mit. Zivilgesellschaftliche Akteure sollten die Federführung bei einem Leipziger Denkmal übernehmen, da diese «authentisch eine vielfältige Beteiligung absichern können.» Der Stadtrat werde sich im Sommer mit dem Vorhaben auseinandersetzen.

Für die Festlegung eines Zeitpunktes der Einweihung eines Denkmals in der Messestadt sei es jedoch noch zu früh. «Anders als in Berlin gehen wir ja komplett auf Neustart», so Jennicke. Zeitdruck wäre kontraproduktiv. «2019 wollen wir jedoch belastbare Ergebnisse vorweisen können.»

Der Bundestag hatte beschlossen, mit einem Denkmal in Berlin an den Fall der Mauer 1989 und die friedliche Wiedervereinigung zu erinnern. Unter dem Motto «Bürger in Bewegung» soll vor dem rekonstruierten Berliner Schloss eine riesige begehbare Waage entstehen. Die Einweihung ist für den 9. November 2019, den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution vorgesehen.