Still, stiller, (Ina) Müller

"Ich bin die" nennt Sängerin Ina Müller ihr heute erscheinendes Album. Doch welche "die" sie eigentlich ist, erfährt man in den 13 neuen Songs nicht wirklich. Eine Überraschung gibt es dennoch: Die 51-Jährige brilliert jetzt mit einer sanften Stimme - Reibeisen ade!

Von Grit Strietzel

erschienen am 28.10.2016



Chemnitz. Bei neuen, unbekannten Liedern gibt es drei Hör-Phasen. Die erste: der spontane Eindruck. Die zweite: So mancher Song fesselt erst durch mehrmaliges Hinhören. Und die dritte Phase: Man kennt jedes Lied und die Favoriten kristallisieren sich raus.

Heute erscheint das fünfte Album von Ina Müller. 13 neue Songs hat die Sängerin aufgenommen und eines fällt auf: Sie ist ruhiger geworden. Mit 51 Jahren stellt sie Fragen, die in die Tiefe gehen, die erkennen lassen, dass das Leben nicht endlich ist. Viele Songs auf ihrer neuen CD "Ich bin die" sind still, fast schon melancholisch und man vermisst die wilden, zynischen Texte von einst. Der "Kammerblues" erzählt von dem Versuch, noch mal neu anzufangen. Die Kinder sind raus, die Liebe nur noch Alltagstrott und doch fehlt die Kraft zum letzten Schritt. Ein trauriges Lied über ein verpasstes Leben.

Ina Müller hat sich gewandelt. "Bye, bye Arschgeweih" war gestern. Jener Song über den Tätowierungswahn, der sie 2006 bundesweit bekannt machte, scheint endgültig abgehakt. Damals überrumpelte sie mit Power und Sprachgewalt, sie riss den Zuhörer mit und gewann dem Leben auch am Tiefpunkt immer noch was Positives ab.

"Ich bin die" bietet nur wenige solcher kraftvollen, humorvollen Lieder. Viele Texte hat sie selbst zusammen mit Frank Ramond geschrieben. Dass für ihren musikalischen Wandel ins ruhigere Genre auch ihr Lebensgefährte Johannes Oerding verantwortlich scheint, ist nicht von der Hand zu weisen. Er landete mit "Alles brennt" einen großen Hit, und ein bisschen bewegt sich Ina Müller in diesem Fahrwasser. Sie singt über verpasste Chancen, über Abzweige im Leben, die man nicht nimmt. Sinniert über Gelegenheiten, die man nicht ergreift und bei denen man sich in stillen Momenten fragt: Was wäre wenn ...

Und doch gibt es auch Augenblicke, in denen die "alte" Ina Müller noch mal durchschimmert. Die, die mit scharfem Blick ihre Umwelt analysiert und witzig-ironisch daraus beste musikalische Unterhaltung macht. Bei "Immer eine mehr wie du" gelingt das. Der Song beschreibt typische Gespräche zwischen älter werdenden Freunden über ihre Wehwehchen. "Ich hab Rücken, du hast Knie". Und immer hat das Gegenüber noch eine schlimmere Krankheit.

Einen berührenden Moment schafft sie mit dem Song "Wie du wohl wärst". Ein völlig neuer Blick auf ihre Kinderlosigkeit, die Ina Müller immer als bewusst gewählte Entscheidung verteidigte. Doch vielleicht kommen jenseits der 50 eben doch Gedanken nach dem, was nach einem bleibt. Dieses Lied singt sie mit so einer sanften, fast schon klaren Stimme, dass man fragen möchte: Ist sie es wirklich?

Die Reibeisen-Ina scheint verloren, da passt es auch, dass ihre Songs ausgewogene Gemälde geworden sind, keine grellen Graffitis mehr. Beim ersten Hören erdrückt einen die traurige, besinnliche Grundstimmung, man will die quirlige, die freche, die bekannte Ina Müller zurück. In der zweiten Phase beginnt man viele Lieder zu genießen, wie einen guten Wein, dessen Bouquet sich erst beim zweiten Schluck voll entfaltet. Und in der dritten Hör-Phase findet man auch auf dieser CD seinen Lieblingssong - und genau darum geht es!

Im Konzert Ina Müller kommt mit ihrem neuen Programm am 12. und 13. Januar 2017 in die Stadthalle Chemnitz. Am 22. Januar ist sie in der Stadthalle Zwickau und am 29. Januar in der Arena Leipzig. Ein Gastspiel in der Messe Dresden folgt am 11. Februar. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe. www.freiepresse.de/meinticket