Stilles Gedenken fÃ¼r Schauspieler Hilmar Thate

Stilles Gedenken für Schauspieler Hilmar Thate

erschienen am 30.09.2016



Berlin (dpa) - Familie, Freunde und Weggefährten haben in Berlin Abschied von dem verstorbenen Schauspieler Hilmar Thate genommen. «Hilmar wollte keine Reden zum Abschied», sagte der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase am Freitag bei der Zeremonie auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Er nannte Thate einen «besonderen Menschen und unvergesslichen Schauspieler». Thate war am 14. September im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Ehemann von Angelica Domröse (75) war ein Star in der DDR, feierte aber auch im wiedervereinigten Deutschland große Erfolge. Bei der Trauerfeier wurde vor und nach Kohlhaases kurzen Worten Musik gespielt, so dass es ein stilles Gedenken ohne große Reden war.