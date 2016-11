Streifen mit Komiker Olaf Schubert kommt ins Kino

erschienen am 18.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach Dreharbeiten in Dresden für den Film «Schubert in Love» mit Komiker Olaf Schubert kommt der Streifen nun in die Kinos. Zur Vorpremiere am 6. Dezember im Ufa-Palast Dresden werde der Darsteller erwartet, wie das Kino am Freitag mitteilte. Regie führt Lars Büchel, das Drehbuch stammt aus der Feder von Olaf Schubert und Stephan Ludwig. In dem Streifen geht es darum, dass der dominante Vater von Olaf Schubert Nachwuchs von seinem Sohn fordert - und sich dieser daraufhin auf die Suche nach einer geeigneten Partnerin begibt. Der Sachse ist seit Jahren im Fernsehen regelmäßiger Gast bei Comedy-Shows. Bundesstart für den Film ist am 8. Dezember 2016.