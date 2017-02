Stück «89/90» zum Berliner Theatertreffen 2017 eingeladen

erschienen am 07.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Das Schauspiel Leipzig ist nach eigenen Angaben mit seiner Inszenierung des Stückes «89/90» zum 54. Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Die Mitglieder der Theatertreffen-Jury hätten aus 377 Inszenierungen die «10 bemerkenswertesten Inszenierungen» ausgewählt, teilte das Schauspiel am Dienstag mit. Das Berliner Theatertreffen lädt vom 5. bis 21. Mai ein.

Schauspielintendant Enrico Lübbe nannte die Einladung «eine wunderbare Anerkennung der Theaterarbeit, wie wir sie hier am Schauspiel Leipzig verstehen: gemeinsam mit starken Regieteams und mit Stoffen, die unmittelbar an gegenwärtige Aktualität andocken.» In Leipzig hatte Claudia Bauer das Stück nach dem Wende-Roman von Peter Richter inszeniert.