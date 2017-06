Stück über Keupstraße: Schauspiel Köln gastiert in Leipzig

erschienen am 12.06.2017



Leipzig/Köln (dpa/sn) - Das Schauspiel Köln gastiert an diesem Freitag mit dem Stück «Die Lücke. Ein Stück Keupstraße» über die Folgen des NSU-Nagelbombenanschlags in Leipzig. Regisseur Nuran David Calis beschäftigt sich darin mit dem Anschlag von 2004 und den Auswirkungen auf Anwohner und Geschäftsleute, wie das Schauspiel Leipzig am Montag mitteilte. Jahrelang gingen die Ermittler nicht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Stattdessen rückten die Anwohner in den Fokus der Ermittlungen. Einige von ihnen werden neben Schauspielern auf der Bühne stehen. Calis wird in der kommenden Spielzeit in Leipzig Rainer Werner Fassbinders «Angst essen Seele auf» inszenieren.