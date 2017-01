Susan Donath-Ausstellung in Bonn

erschienen am 06.01.2017



Bonn (dpa/lnw) - Eine Urne mit Stasiaktenasche, eine Grabgesteck für Schneewittchens Beerdigung und Trauerkränze für Deutschland: Die sächsische Künstlerin Susan Donath hinterfragt den Umgang mit dem Tod, Stereotypen und der deutschen Gesellschaft. Eine Auswahl ihrer Werke ist ab Samstag in der Ausstellung «Den Toten» im Bonner Künstlerforum zu sehen. Dann erhält die studierte Bildhauerin den aktuellen Dr. Theobald Simon Preis der bundesweiten Künstlerorganisation GEDOK. Mit Kunstaktionen greift Donath immer wieder in den öffentlichen Raum ein. Auf einem tschechischen Friedhof pflegt sie in der Arbeit «Den Toten» ein ehemals verwahrlostes deutsch-tschechisches Grab.