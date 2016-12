Swingender Wirbelwind erfüllt Weihnachtswünsche

Tom Gaebel und Band begeisterten im ausverkauften Chemnitzer Opernhaus - vor allem mit unerwarteten Songs.

Von Jana Peters

erschienen am 14.12.2016



Chemnitz. Es hat ein bisschen gedauert, bis die ersten Wünsche ankamen. Aber dann konnten Tom Gaebel und seine Band ganz zufrieden sein. In einen Sack, aufgestellt ganz vorn am Bühnenrand, sollten die Zuschauer Wunschzettel legen. Lieder dürfe man sich wünschen, so Gaebel. Aber auch alles Mögliche andere, man werde sehen, was man tun kann. Auch ohne Publikumswünsche wussten Gaebel und Band natürlich, was zu tun ist. "Dann machen wir eben nur, was ich will", sagte der Entertainer. "A Swinging Christmas" heißt das Programm, mit dem er am Montagabend im ausverkauften Chemnitzer Opernhaus gastierte. Neben den amerikanischen Klassikern wie "Santa Claus is Coming to Town", "Rudolph The Red-Nosed Reindeer" und "Jingle Bells" gab es aber auch andere Stücke, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Über zwei Stunden ausschließlich Glöckchen, Schnee und Tannenbaum wäre auch kaum auszuhalten.

Schon beim ersten Stück sollte das Publikum mitsingen, sträubte sich aber etwas: Im Opernhaus ist man das nicht gewöhnt. Stück für Stück wurden die Zuschauer warm, Mitsingen klappte, mit so einem Auftrag kann man umgehen. Schwieriger wird es, wenn Gaebel auffordert, mit zu swingen. "Schnippen sie mit, oder knacken sie mit der Schulter oder der Hüfte" forderte er auf. Aber nicht ohne Grund ist der Swing keine deutsche Erfindung.

Doch es gibt Ausnahmen, und dazu zählen Gaebel und seine achtköpfige Band. Sie swingen und jazzen dermaßen, dass sie mit dem Programm eigentlich in Tanzsälen gastieren sollten. Für den Erfolg des Abends waren die Musiker im gleichen Maße verantwortlich wie der Sänger mit der sonoren, kraftvollen Baritonstimme. Das zeigte sich besonders, als die ersten Wünsche eintrudelten. Jemand wollte ein Schlagzeug-Solo, von weihnachtlich bis Rock 'n' Roll - gewünscht, bekommen. Ein anderer Wunsch stellte eine größere Herausforderung dar. James Brown's "Sex Machine" sollte es sein, gesungen vom Posaunisten, außerdem ein Solo des Bassisten. Zeit, zum Überlegen? Gab es nicht. Der Posaunist - groß, Glatze, dunkle Brille, wirkt wie der warmherzig lustige Onkel, der auf Familienfeiern immer die besten Witze macht - springt zum Mikrofon und singt die wichtigsten Zeilen des Songs "Get up. Get on up. Like a sex machine." Dabei tanzt er wild und entpuppt sich als wahre Rampensau. Das Publikum steht sofort geschlossen auf, die Band spielt das Lied, und der Bassist liefert ein 1-A Solo ab. Alles wie bestellt - frenetischer Applaus!

Natürlich darf bei einem Programm mit Tom Gaebel Frank Sinatra nicht fehlen, zumal Montagabend dessen 101. Geburtstag war. Die erste Hälfte von "I Did It My Way" lieferte Gaebel mit verblüffend echter Elvis-Stimme ab, blätterte dabei weiter in den Wunschzetteln, was wirkte, als habe er keine wirkliche Lust auf das Stück. Ganz anders als "New York, New York".

Einen Überraschungsauftritt hatte die Mezzosopranistin Tiina Penttinen, Opernsängerin am Haus. Sie bot im Duett mit Gaebel das wundervolle "Baby, It's Cold Outside" und bewies, dass sie nicht nur Oper, sondern auch Jazz kann.

Mit "White Christams" und "Have Yourself a Merry Little Christmas" inklusive Schneeflocken verabschiedeten sich Gaebel und Band vom stehenden Publikum. Kann dann los gehen mit Weihnachten. Die Zuschauer dürften stimmungstechnisch soweit sein.