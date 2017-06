Sylvester Groth: "Familie kann die Hölle sein"

Der Schauspieler spielt den Sohn eines SED-Mitglieds im neuen Kinofilm "In Zeiten des abnehmenden Lichts" - Ein Gespräch über den Film und die Realität von 1989

erschienen am 02.06.2017



Schauspieler Sylvester Groth kommt häufig dann zum Einsatz, wenn Figuren mit Brüchen nach einer glaubwürdigen Darstellung verlangen. Groth startete mit Defa-Produktionen wie "Der Aufenthalt" und "Der Schimmelreiter" in seine Filmkarriere, darüber hinaus stand er auf großen Bühnen. Der heute 59-Jährige war unter anderem Tarantinos Joseph Goebbels in "Inglourious Basterds" und Kriminalhauptkommissar Jochen Drexler im Magdeburger "Polizeiruf 110". In Matti Geschonnecks Film "In Zeiten des abnehmenden Lichts", dessen Drehbuch Wolfgang Kohlhaase nach dem Bestseller von Eugen Ruge verfasste, spielt Sylvester Groth nun den Sohn eines SED-Mitglieds (dargestellt von Bruno Ganz), dessen 90. Geburtstag vom Untergang der DDR überschattet wird. André Wesche fragte Sylvester Groth nach seinem DDR-Bild, ob sich Westdeutsche für diese ostdeutsche Geschichte interessieren werden und warum er bekennender Einzelgänger ist.

Freie Presse: Herr Groth, was für ein ganz persönliches Bild haben Sie sich von Ihrer Figur Kurt geschaffen?

Sylvester Groth: Ich fand die Figur interessant, weil sie nicht sehr aktionsreich ist. Kurt reagiert immer nur auf bestimmte Sachen, die ihm widerfahren. Und er versucht, die Fäden in der Hand zu behalten, zu beschwichtigen und die Dinge nicht eskalieren zu lassen. Das war auch das Schwierige daran. Er hat nicht irgendwelche Ausbrüche, bei denen er den Druck mal los wird. Kurt läuft ständig mit seinem Päckchen auf dem Rücken herum und versucht, alle zu verstehen. Er hat in der Vergangenheit Dinge erlebt, über die er nicht reden kann, weil man ihn so erzogen hat. Es war gleichzeitig kompliziert und schön, dass man ihn durch den Film gehen lässt und trotzdem etwas über die Persönlichkeit dieses Mannes erfährt. Natürlich wäre es sehr interessant, zu erfahren, was nach 1989 mit Kurt passiert.

Sind Sie jemand, der sich sehr viel Hintergrund für seine Charaktere zurechtlegt oder arbeiten Sie eher intuitiv?

Ich nehme zuerst das, was im Drehbuch steht. Und dann versuche ich es einfach in der Szene herzustellen, natürlich im Austausch mit dem Regisseur. Viele Sachen entstehen aus dem Moment heraus. Wie bewegt sich die Figur? Wie reagiert sie, wie schaut sie? Ich nehme mir nicht vor, dass eine Figur so und so sein soll. Ich war sogar selbst überrascht, wie liebesbedürftig Kurt ist. Er flirtet ständig mit den Damen in seiner Umgebung herum. Das war gar nicht so vorgesehen, es hat sich ergeben.

Wie haben Sie jene letzten Tage der DDR erlebt, in denen der Film angesiedelt ist?

Ich habe die DDR ja vorher verlassen. Insofern kann ich wenig darüber sagen, was da los war. Die Situation schwelte ja schon lange. Es konnte nicht mehr so weitergehen. Und dann hat es geknallt. Das war ja die eigentliche Überraschung: Wenn die Leute auf die Straße gehen, können sie etwas verändern.

Die Ausstattung des Filmes ist sehr detailgetreu und liebevoll. Ist es eine kleine Zeitreise, durch diese Kulissen zu gehen?

Ja, total. Selbst die kleinsten Details, die man im Film wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt, entsprachen komplett den DDR-Zeiten. Man erinnert sich plötzlich, wenn dort die "Tempo-Linsen" stehen oder "Ata". Dann denkt man, dass das alles einmal die eigene Welt war. Das führt aber nicht zu irgendwelchen nostalgischen Ausflügen. Man merkt nur, wie schnell man vergisst.

Erlauben Sie sich im Zusammenhang mit dieser Zeit Gefühle wie Nostalgie oder Wehmut? Nicht unbedingt für die DDR als solche, aber für das Theater, die Menschen?

Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht stellen Sie sie mir ein paar Jahre zu früh. Nee, eigentlich nicht. Ich denke gern an diese Zeit zurück. Es war halt meine Jugend, die ich in der DDR verbracht habe. Es gab schöne Sachen und es gab furchtbare Sachen, wie es in einem Leben so ist. Das ist unabhängig davon, ob es nun die DDR war oder ein anderer Staat. Es hat mit dem eigenen Leben zu tun, nicht mit irgendwelchen gesellschaftlichen Umständen. Die blendet man als junger Mensch sowieso aus. Sonst wäre Leben gar nicht möglich. Und das Leben in der DDR war nicht NUR trist und grau. Wir haben es schon ziemlich heftig gefeiert. Der Mensch kann unter den widrigsten Bedingungen seinen Spaß haben.

Glauben Sie, dass der Film ein westdeutsches Publikum ebenso ansprechen wird wie ein DDR-sozialisiertes?

Ich hoffe es. Der Film kommt ja nicht didaktisch oder ideologisch daher. Er erzählt eine Familiengeschichte, die jederzeit und überall genauso möglich wäre. Ich glaube, dass die Probleme der 68er am Ende den Problemen der DDR sehr ähnlich waren, dass es einen ähnlichen Umschlagspunkt gab. Nur die Folgen waren anders. Die DDR wurde aufgelöst und eingemeindet. Ich glaube schon, dass der Film auch für die alten Bundesländer interessant ist, weil man mal einen unaufgeregten Einblick in einen solchen Alltag erhaschen kann, wenn auch künstlerisch zugespitzt.

Bruno Ganz ist Träger des Iffland-Ringes, der dem besten deutschsprachigen Schauspieler verliehen wird. Zurecht?

Ja, absolut. Ich wüsste keinen anderen Schauspieler, der ihn im Moment haben sollte. Seine Besetzung als SED-Mitglied war schon sehr ungewöhnlich, man erwartet jemand anderen. Dass es Bruno ist, lässt im Film etwas ganz Grandioses entstehen. Die Figur ist so weltfremd und lebt in ihrer Vergangenheit. Bruno entstammt selbst einem anderen Land und einem völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnis. Das funktioniert wunderbar. Als Schauspieler ist Bruno Ganz eine Respektsperson. Alle Kollegen drum herum haben diesen Respekt. Plötzlich deckte sich das, was zu spielen war, mit dem, was wirklich am Set stattfand. Das hilft ungemein. Man musste nicht erspielen, unheimlichen Respekt vor einer tollen Person zu haben. Diese Persönlichkeit saß tatsächlich dort und man verhielt sich automatisch anders.

"In Zeiten des abnehmenden Lichts" ist ein Familien- beziehungsweise Familienfest-Film. Sie sind ein bekennender Einzelgänger. Finden Sie die Institution der Familie nicht wichtig?

Ach doch, ich finde sie schon sehr wichtig. Aber diese Strukturen, die sich dann immer in solche familiären Beziehungen einfressen, wiederholen sich stets und ständig. Man sagt immer, dass die Familie der Grundstock einer Gesellschaft ist, was sicher stimmt. Aber manchmal kann sie auch die Hölle sein. Und die Hölle sollte man besser vermeiden. Aber es ist jedem selbst überlassen, was man gut oder schlecht findet und welche Entscheidungen man im Leben trifft.

Ist es ein Klischee, dass in der DDR der familiäre Zusammenhalt viel stärker war als heutzutage?

Diese Frage kommt häufig. Die Abhängigkeiten waren einfach größer. Es gab kaum Ablenkungen, durch die man sich individualisieren konnte. Jeder war auf jeden angewiesen, der eine brauchte den Handwerker, der andere das Material. Es war eher eine kleine Handelsgesellschaft, die weniger auf Zusammenhalt beruhte als vielmehr auf Abhängigkeit. Würde ich mal so behaupten. Man darf da nichts verklären.

Fühlen Sie sich in einem Ensemble wohl oder sind Sie auch im Film gern der Einzelgänger?

Ein Film ist immer ein Ensemble. Man bildet eine Familie, in der jeder seine Aufgabe zu erfüllen hat. Es ist immer neu, beruht aber immer auf demselben Prinzip. Man möchte gemeinsam einen Film machen. Gerade in diesem Film gibt es keine sogenannte kleine Rolle. Wenn man sich in diesem Zimmer mal umschaut, hat jede Figur ihre Geschichte und kommt zu ihrem Recht. Niemand ist nur ein Stichwortgeber. Jeder Einzelne ist ein echter Mensch und kein Funktionsträger. Das ist die Kunst von Wolfgang Kohlhaase und Matti Geschonneck.

Sie spielen ausnahmsweise eine der normalsten Figuren im Ensemble, Regisseur Geschonneck lobt Ihr warmherziges Spiel. Ist das eine willkommene Abwechslung?

Ja, absolut. Diese Rolle ist ganz ohne Arg, ohne Ausbrüche oder besonders brillante Szenen. Kurt geht da durch, guckt, redet ein bisschen, gibt etwas von sich preis, aber auch nie zu viel. Das war schon so ein wenig "zurück zu den Wurzeln". Ich habe mich bei Matti Geschonneck sehr gut aufgehoben gefühlt, weil diese Dinge bei mir ein bisschen verschüttet waren. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir die Chance gegeben hat, zu zeigen, dass das da ist. Dass das geht.

Haben Sie das Gefühl, dass wir als Deutsche und Europäer gerade wieder einer "Zeit des abnehmenden Lichts" entgegensehen?

Ja. Deswegen finde ich den Film ja auch so wichtig. Vielleicht kann man das ja umgehen, indem man miteinander kommuniziert, anstatt die Dinge nicht zu hinterfragen. Ich bin kein Politiker und kann das schwer beschreiben. Es sind ja immer Menschen, die Entscheidungen treffen und Geschichte schreiben. Und wenn diese Menschen beschädigt sind, wird auch ihre Entscheidung eine schadhafte sein. Ich fand es sehr interessant an diesem Film, dass man zeigt, dass diese Menschen ein Vorleben hatten, ein Leben haben und auch ein Leben haben wollen. Man darf nie nur den Moment sehen, sonst könnte man auf den Gedanken kommen, dass jetzt alle durchdrehen und alles so rechtslastig wird. So erbarmungslos. Alle scheinen vergessen zu haben, woher sie kommen und wo sie einmal hin wollten. Man kann das aus unserem Film herausziehen, wenn man es möchte: Man muss wach und lebendig bleiben und sich nicht auf etwas verlassen oder auf etwas beharren, was früher einmal richtig war.

Glauben Sie, dass Kultur etwas in Menschen verändern kann?

Bei einzelnen Menschen, ja. Das glaube ich natürlich. Sonst würden wir es ja nicht machen. Es gibt Filme, die Menschen einfach nur toll unterhalten. Und es gibt Filme, die Fragen aufwerfen, aber keine Antworten geben. Das müssen sie ja auch nicht, sonst ist man gleich wieder im Ideologischen oder Didaktischen. Kunst zeigt Dinge auf und sagt: Denkt mal darüber nach. Das Denken dreht sich heute viel zu oft nur um Emotion. Man will berührt werden. Wovon will ich denn berührt werden und wofür? Das Ganze muss doch einen Mehrwert haben, der darüber hinausgeht, was der Film erzählt. Der Zuschauer soll mit seiner Welt in die Geschichte einbezogen werden und man darf ihm nicht vorschreiben, wie er etwas zu sehen hat. Diesen Freiraum brauchen die Menschen. Es gibt viel zu wenig deutsche Filme, die das leisten.