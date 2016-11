Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene wird eröffnet

erschienen am 08.11.2016



Leipzig (dpa) - Mit einem Figurentheaterstück des Österreichers Nikolaus Habjan wird am Dienstagabend das 26. Leipziger Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene eröffnet. Bis zum Sonntag stehen 13 Gastspiele aus zehn Ländern auf dem Programm. Die Euro Scene rückt in diesem Jahr nach Veranstalterangaben die Suche nach Heimat und das Verlorensein thematisch in den Mittelpunkt. Das Festival steht unter dem Motto «Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus». Die Euro Scene wird von der Stadt Leipzig und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen finanziert. Voriges Jahr kamen rund 6500 Besucher.