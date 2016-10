Tanzen sollen, oder nicht dürfen?

Das Chemnitzer Elektronik-Label Raster-Noton hat beim Tonlagen-Festival seinen 20. Geburtstag gefeiert. Große Kunst war das nicht - aber im intellektuellen Sinn sehr schön!

Von Tim Hofmann

erschienen am 24.10.2016



Dresden/Chemnitz. Man findet kaum einen kulturbeflissenen Menschen, der die Aufteilung der Musik in "U" (für Unterhaltung) und "E" (ernsthaft) nicht unsinnig findet. Dass es aber nur sehr wenige Veranstaltungsreihen (und Künstler!) gibt, die sich sinnhaft in der Auflösung dieser Kategorien versuchen, zeigt, dass da schon irgendwie zwei kulturelle Universen sind. Vielleicht sind ja nur die Buchstaben dafür falsch.

Das "Tonlagen"- Festival in Hellerau bei Dresden ist eines der seltenen, die das verschwommene Grenzland zwischen den beiden Zirkeln, die sich am ehesten dadurch unterscheiden lassen, dass der eine vor allem förder- und der andere privatfinanziert ist, ergebnisoffen ausleuchten. Frische kommt dabei durch Neugier ins Spiel, die den Mut hat, auch mal zu stolpern und das als Gewinnpotenzial begreift.

Die letzten Mittwoch gestartete Ausgabe der "Tonlagen" erlebte in diesem Sinn am Freitag einen ihrer Höhepunkte mit einem Geburtstag: Das Chemnitzer Elektronik-Label Raster-Noton feierte mit einer Art Mini-Festival im Festival sein 20-jähriges Bestehen, und zwar süffisant genau in eingangs beschriebener Grauzone. Raster-Noton steht für experimentelle Elektronik-Kunst irgendwo zwischen Neutönerei, Industrial, Ambient und Minimal-Techno. Und weil die Künstler dieses Labels optisch wie akustisch kaum etwas lieber tun, als mit Schemata und Symbolen zu spielen, passt das schiefe Bild mit dem U und dem E fast schon wieder. Denn aus Sicht ersterer Kategorie ist diese Art von Musik ziemlich durch und bestenfalls ein Retrotrend, der auf den dritten Frühling wartet - von Kraftwerk bis Mouse On Mars ist beim maschinellen Zerlegen synthetischer Elementar-Klangbausteine derart alles gesagt, dass selbst das letzte Aphex-Twin-Album zuerst vom Feuilleton gefeiert und dann vom Altfan mit einer Träne im Knopfloch gleich ins Regal gestellt wurde. Die zweite Kategorie dagegen feiert es zwischen Bach und Beethoven gern als "experimentell", wenn jemand bitterernst aus dem schwarzen Rolli schaut und dabei einen Tongenerator sich selbst überlässt: Da ist der Bohrer in die Tiefe bestenfalls angesetzt. Vermintes Gelände also, und damit beste Voraussetzung für echte Kunst. Und in der Tat: Schon die Russin Dasha Rush zerrte den Hörseher mit ihrem "Sleepstep"-Set direkt in die Raster-Noton-Welt, in der sich Auge und Ohren auf die Reise begeben. Strukturen üblicher Musikstücke gibt es nicht, im Flirr-Klack-Morphen ist man Melodie-Fragmenten, Klangentwicklungen, Rhythmusgelegen und Geräuschexpansionen so ausgeliefert, dass das Hirn sich ein eigenes Bild malen muss. Was von der Bühne aus direkt mit Videoprojektionen torpediert wird, bei denen man sich ebenso wie bei der Performance der reglosen Macher hinter dem Laptop fragen muss: Was ist Mensch, was Algorithmus? Wie passen Bilder und Klänge zusammen? Was ist live moduliert, was fest gefügt? Uwe Schmidt alias Atom TM dagegen brachte Ironie ins Spiel mit skurrilen Pop'n'Art-Referenzen, deren Verwendung im Überernst sowohl sie selbst als auch den Macher auf die Schippe nehmen sollten. Raster-Noton-Mastermind Carsten Nicolai konterkarierte dagegen mit der Vorstellung seines Alva-Noto-Projektes "UNIEQAV" seinen Ruf als E-Künstler, indem er ein Fieps-Klack-Geräuschefest ungerührt so nah an einen DJ-Tanz-Set manövrierte, dass viele der 600 Gäste nicht recht wussten, ob sie nun tanzen sollten oder nicht durften. Da war die abschließende Vorstellung der "Supergruppe" Signal aus Carsten Nicolai, Olaf Bender und Frank Bretschneider noch am ehesten gewöhnliche Kunst-Kost: Gekonnter, aber nicht sonderlich spannender Elektronik-Minimalismus, der zeigte, dass das Wühlen in der Klang-Ursuppe im Kern sehr simplen Impulsen folgt - aber bei entsprechender Stimmung dem Intellekt in den Ohrmuscheln auf unterhaltsame Weise große Freude machen kann. Ernsthaft!