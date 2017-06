Teile der SED-Privatsiedlung Wandlitz unter Denkmalschutz

13.12.2016

Kultur

Ralf-Rainer Wasse/Aus: Paul Kaiser "Boheme in der DDR"

Boheme in einem anderen Land

Chemnitz. Eine "Boheme in der DDR" - gab es die überhaupt? Und wenn ja, wodurch zeichnete sie sich aus und was ist aus ihr geworden? Der Dresdner Kunstwissenschaftler Paul Kaiser gibt heute Antworten in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz. weiterlesen