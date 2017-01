Tenor Jonas Kaufmann feiert Comeback in Paris

Er stand längere Zeit nicht mehr auf der Bühne. Stimmliche Probleme hatten Jonas Kaufmann zu einer Auszeit gezwungen. Jetzt kehrt der Tenor als Lohengrin zurück.

Paris (dpa) - Startenor Jonas Kaufmann (47) feiert in Paris nach mehrmonatiger Pause sein Comeback. Der gebürtige Münchner wird am Mittwochabend in der Opéra Paris die Titelrolle in «Lohengrin» von Richard Wagner singen.

Wegen hartnäckiger stimmlicher Probleme hatte der Tenor in den vergangen Monaten mehrere Auftritte abgesagt, darunter in Gütersloh und Madrid. Auch seine Teilnahme an der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg vor einer Woche musste annulliert werden.

Neben Kaufmann treten die österreichische Sopransängerin Martina Serafin und der deutsche Bariton Wolfgang Koch auf. Die romantische Oper unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan steht in Paris bis zum 18. Februar auf dem Programm.