Theater Plauen-Zwickau sucht Generalmusikdirektor

erschienen am 06.03.2017



Zwickau (dpa/sn) - Für die Stelle des neuen Generalmusikdirektors am Theater Plauen-Zwickau sind rund 100 Bewerbungen eingegangen. In enger Absprache zwischen Theaterleitung und Orchester wurden in einer ersten Runde neun Bewerber ausgewählt, teilte eine Theatersprecherin am Montag mit. Drei der Kandidaten werden bei den kommenden Sinfoniekonzerten ihr Können unter Beweis stellen. Den Anfang macht demnach am Donnerstagabend der Dirigent Roland Techet. Der Konzertabend im Zwickauer Ballhaus «Neue Welt» steht dabei ganz im Zeichen Hollywoods. Der amtierende Generalmusikdirektor Lutz de Veer verlässt das Dreispartenhaus nach mehr als sieben Jahren zur kommenden Spielzeit.