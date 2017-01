Thielemann dirigiert in Dresden zwei «Ring»-Zyklen

Dresden (dpa/sn) - Christian Thielemann will in Dresden zwei komplette Zyklen von Richard Wagners «Der Ring des Nibelungen» dirigieren. Allerdings müssen sich Fans des Dirigenten und des Werkes noch etwas gedulden. Wie die Sächsische Staatsoper am Mittwoch bekanntgab, sind die Aufführungen erst Anfang 2018 geplant. Ein Zyklus kommt zwischen dem 13. und 20. Januar 2018 zur Aufführung, der zweite vom 29. Januar bis 4. Februar. Die Semperoper versprach eine hochkarätige Besetzung unter anderen mit Petra Lang, Christa Mayer, Andreas Schager, Albert Dohmen und Georg Zeppenfeld. Die Inszenierung stammt von Willy Decker und kam zwischen 2001 und 2003 heraus.