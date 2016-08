Tief unter der Haut

Das bayerische Quartett Hämatom hat sich mit seinem aktuellen Chart- Album zu einer der wichtigsten Aufsteiger-Bands des Landes gemausert.

Von Tim Hofmann

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. Egal ob im Ohr oder unter der Haut: Originell und einzigartig, so der Anspruch, sollte Kunst selbstverständlich sein. Dabei trifft das auf kaum ein Werk zu - es geht in allen Künsten fast ausschließlich um die Variation, das Spiel mit dem Bekannten. Der Vorwurf, das Gehörte, Gesehene sei schon mal dagewesen, verfängt daher nur bedingt. Die Band Hämatom führt das gerade mustergültig vor: Mit dem aktuellen Album "Wir sind Gott" überrannte das bis dato nur Insidern bekannte Quartett aus Oberfranken die deutschen Albumcharts und landete prompt in den Top Ten. Dabei könnte man der Gruppe vorhalten, ihr Gesamtschaffen von der Musik bis zum leicht bizarren Bühnenauftritt komplett aus Versatzstücken von Bands wie Slipknot und Eisbrecher collagiert zu haben. Stimmt - doch die Musiker, die sich "Nord", "Ost", "Süd" und - man ahnt es - "West" nennen, gehen dabei mit ebensolchem Geschick wie Gestaltungswillen vor. Musikalisch dient das erprobte Grundgerüst der provokanten Über-Berliner Rammstein als Basis, doch darum strickt Hämatom mit ausgefeilteren Metal-Melodien und gewagteren Synth-Verrenkungen eine hörenswerte Weiterentwicklung, die im Ohr einer immer breiteren Hörerschaft perfekt zündet. Und der Masken-Schock-Effekt, offenkundig von den Amis Slipknot geborgt? Nun, die Bayern sind nicht die ersten maskierten Musiker und werden nicht die letzten sein. Doch sie greifen in ihren Texten die Schockwirkung intelligent und aussagekräftig auf, es geht nicht um pure Provokation. Morgen tritt die Gruppe als Hauptband beim Chemnitzer Rock'n'Ink-Festival in der Stadhalle Chemnitz auf - auf dieser Tätowiermesse suchen die Besucher auch nach einer künstlerischen Individualität, die fast ausschließlich in der Variation bekannter Symbole zu finden ist. Ein spannender Mix!

Das Festival

Rock'n'Ink findet von morgen bis Sonntag in der Stadthalle Chemnitz statt. Neben Hämatom treten Bands wie The Meteors, The Carburetors, Toxpack oder Reno Divorce auf. Rund 100 Tätowierer aus aller Welt zeigen ihre Kunst, dazu gibt es einen Wettbewerb. Der Sonntag ist als Familientag mit ermäßigtem Eintritt ausgelegt.

www.rocknink.de