Tim Renner will KulturstaatssekretÃ¤r bleiben

Berlin (dpa) - Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 18. September könnte die SPD nach einer aktuellen Umfrage stärkste Partei werden - allerdings ... weiterlesen

Umfrage: SPD in Berlin vorn - doch mit herben Verlusten

In der Berliner Kulturszene geht's rund. Nach dem Staatsballett ist nun auch das Berliner Ensemble auf den Barrikaden - und das wenige Tage vor der Wahl. weiterlesen

Staatsballett & Co - Aufruhr in Berlins Kulturszene

21.09.2016

freiepresse.de

Deutschland

Clemens Bilan/dpa

Von der Lobby des Ostens zur jungen Großstadtpartei?

Berlin. Nach ihrem Erfolg bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl steht die Linke vor einer Rückkehr an die Regierung. Zwar haben die Genossen einige Ostberliner Hochburgen an die AfD verloren. Doch zugleich legt die Partei im Westen zu. Es ist etwas in Bewegung geraten. weiterlesen