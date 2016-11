Tintorettos Frühwerk im Wallraf-Richartz-Museum

23.09.2016

freiepresse.de

Kultur

UPI Hans Namuth

Rothko, Pollock und Zeitgenossen in London zur Schau

Mark Rothko und Jackson Pollock schockierten in den 1950er Jahren mit ihrer neuen abstrakten Malerei. Jetzt untersucht eine neue Ausstellung in London Breite und Hintergrund des Abstrakten Expressionismus in den USA. weiterlesen