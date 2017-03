Tote Hosen bringen neues Album heraus

erschienen am 17.03.2017



Düsseldorf. Die Toten Hosen bringen ein neues Album heraus. "Laune der Natur" erscheint am 5. Mai, wie die Band am Freitag via Youtube bekanntgab. Es handelt sich um das 16. Studioalbum der Gruppe. Der Vorgänger "Ballast der Republik" war vor fünf Jahren erschienen und die bisher meistverkaufte Platte der "Hosen". Am neuen Longplayer arbeitete die Gruppe drei Jahre. (fp)