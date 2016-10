Tournee: Helene Fischer plant neue Show

erschienen am 23.10.2016



Berlin. Leipzig. Mit neuen Liedern und neuem Showkonzept geht Helene Fischer im Herbst nächsten Jahres wieder auf Tournee. Einziger Stopp in Sachsen wird die Arena in Leipzig sein, wo die Sängerin vom 10. bis 15. Oktober gastieren wird. Nicht jeden Tag in einer anderen Stadt auf die Bühne zu gehen, sondern in jeder Stadt eine Woche am Stück aufzutreten, gehört mit zum neuen Konzept der Tour. Geplant sind 65 Shows in 13 Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. (fp)

Tickets Karten sind auf der Internetseite der "Freien Presse" und ab 27. Oktober in den "Freie-Presse"-Shops erhältlich.