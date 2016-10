Trauer, SchÃ¶nheit und Verlust

Trauer, Schönheit und Verlust

Das Museum Gunzenhauser zeigt die erste Gemäldeausstellung des iranischen Künstlers Reza Derakshani in Deutschland. Hinter dem dekorativen Glanz der Bilder verbirgt sich auch die Melancholie des Flüchtlings.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 07.10.2016



Chemnitz. Die Gesichter der Frauen sind von herber Schönheit, ihre Körper verlieren sich hinter dicken, plakativen Pinselstrichen. Was zunächst nur wie ungewöhnliche, lebensgroße, schwarz-weiße Porträts wirkt, die im "schwarzen Wasser" - "Black Water" heißt die Bilderserie - verschwinden, erweist sich als Politikum. Der Maler und Musiker Reza Derakshani hat iranische Schauspielerinnen, Dichterinnen und Sängerinnen porträtiert, die zu den bedeutendsten Künstlerinnen des Landes gehörten. Zwei der Frauen (ihre Namen stehen in Farsi auf den Bildern) - Mahvash und Qamar - waren unter den ersten, die im Iran unverschleiert vor Männern auftraten. Nach der islamischen Revolution unter Ajatollah Chomeini 1979 war ihnen dies verboten und wurde bestraft. In vielen Bildern Reza Derakshanis klingt eine politische Botschaft an, die sich auf die Situation im Land seiner Geburt bezieht - so in den verschiedenfarbigen "Königinnen im Exil" oder in dem glitzernden "All the frozen kings", "all die erfrorenen Könige", die sich auf subtile Weise mit der Freiheit der Religion auseinandersetzen.

Geboren wurde Derakshani 1952 in Sangsar im Iran, "in einem großen, schwarzen Zelt auf einem Berg", wie er über sich selbst schreibt. 1976 schloss er ein Kunststudium in Teheran ab und ging für weitere Studien in die USA. Nach der iranischen Revolution emigrierte er 1983 nach New York, wo er 16 Jahre lang lebte. Dort setzte er sich unter anderem mit dem Abstrakten Expressionismus und der Farbfeldmalerei auseinander, die ihn zu eigenen Arbeiten inspirierten. Das Museum Gunzenhauser in Chemnitz zeigt auch einige dieser Werke, die allerdings oft erst durch die sparsam eingefügten persischen Schriftzeichen interessant werden.

Derakshani ist auch Dichter und Sänger, spielt Sitar und Laute, und er sieht den Ursprung seiner Kunst in der Musik. "Die Dichtung in meiner Malerei kommt eigentlich aus der Musik. Auch die Improvisation in der Malerei kommt aus der Musik", sagte er in einem Interview mit Deutschlandradio Kultur zur Chemnitzer Ausstellung.

Er kehrte mehrfach in den Iran zurück. 2003 versuchte er, in seiner Heimat wieder Fuß zu fassen, wollte politische Kunst machen - und dies seien damals Bilder von Blumen und Vögeln gewesen, Bilder von der Schönheit, denn, so der Künstler gegenüber Deutschlandradio: "Zu dieser Zeit war Schönheit ein Verbrechen. Wenn sich ein Mädchen hübsch gekleidet hat, wurde es verhaftet." 2010 verließ er den Iran endgültig.

Heute lebt und arbeitet der Künstler in Dubai, in der Vereinigten Arabischen Republik und in Austin, Texas. Seine Werke befinden sich in den Sammlungen des British Museum in London, Metropolitan Museum of Art in New York und dem Teheran Museum of Contemporary Art. Er ist auch eng mit der Musikszene verbunden und tritt als Performance-Künstler auf. Für Sting malte er eine Kapelle in der Toskana aus. Die Verschiedenartigkeit seiner Bilder mit ihrer manchmal eher dekorativen Wirkung erzählt auch eine Geschichte von Flucht, Heimatlosigkeit und Sehnsucht. Dies macht den eigentlichen Wert der Ausstellung aus.

Die Ausstellung mit Gemälden von Reza Derakshani ist bis 16. Oktober im Museum Gunzenhauser in Chemnitz zu sehen, Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr.