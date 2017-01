Trauer in den Augen

Vor 30 Jahren brachte die Band Pankow ihre wichtigste und berühmteste Platte heraus: "Aufruhr in den Augen". Jetzt ist sie in einer Akustik-Fassung neu erschienen - stolz, schön und ernüchternd.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 31.01.2017



Berlin. Eigentlich ist "Aufruhr in den Augen" eine Art Liebeslied: "Dein Job, der bringt kein schweres Geld / du kennst gar nichts von der Welt/ du weißt nicht mal, wo Pankow ist / doch ich seh' dir gern ins Gesicht." Aber in revolutionären Zeiten kann auch Liebe eine revolutionäre Dimension haben. Und so klang der Titel der 1987 aufgenommenen Platte "Aufruhr in den Augen" der Berliner Band Pankow denn bei ihrer Veröffentlichung 1988 nach unbeholfener Revolte, Ungeduld, Veränderung. Dies deutete auch das fiebrige Cover des Dresdner Künstlers Detlef Schweiger an.

Längst taumelte die DDR offiziell zwischen Melancholie und Stillstand, ohne Idee ihrer "führenden Kraft" für eine lebenswerte Zukunft, die die Fantasie der Menschen anregen und mitreißen würde. Stattdessen "Langeweile", wie der berühmteste Titel der Platte hieß. Oder selbstbefriedigt "Einsam" - dies waren die jungen Männer - der Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee nicht als willkommene Friedenspflicht, sondern so, wie ihn die meisten empfunden haben: als erzwungenes, disziplinierendes Warten auf den Kurzurlaub und auf die Freundin.Dass die Platte etwas ganz Besonderes in der DDR sein würde, sei der Band im Vorfeld gar nicht so sehr bewusst gewesen, erinnert sich Jürgen Ehle heute. Als viel wichtiger habe man empfunden, dass Pankow erstmals in einem privaten Studio aufnehmen konnte. Natürlich habe es im Vorfeld ein Lektorat der Songs durch die Plattenfirma Amiga gegeben, aber da "gab es eigentlich weniger Reibungspunkte als früher" - etwa bei dem Musical "Paule Panke", das es erst 1989 im Zeichen des Gorbatschowschen Tauwetters auf eine Platte schaffte.

Und auch die aufmüpfige Dimension, die das später zeitweilig im Rundfunk verbotene Lied "Langeweile" annahm, habe die Band eher überrascht, so Ehle. Zumal eine der im "Neuen Deutschland" heftig angegriffenen Strophen eher eine Selbstkritik denn eine an der DDR-Führung war: "Dasselbe Land zu lange gesehn / Dieselbe Sprache zu lange gehört. / Zu lange gewartet, zu lange gehofft / Zu lange die alten Männer verehrt. / Ich bin rum gerannt / ist doch nichts passiert." Und doch waren es solche Zeilen, die den "Aufruhr in den Augen" vieler junger, aber nicht nur junger Leute in der DDR schürten. Dies umso mehr, als Pankow zu den "etablierten" Bands gehörte, deren Platten in West- und Ostdeutschland veröffentlicht wurden, die auch in den "Westen" reisen durften - bei Liveauftritten sei man "nie von Sanktionen betroffen" gewesen, räumt Jürgen Ehle ein. Die Band blieb aber trotzdem - oder gerade deshalb - glaubwürdig, was sowohl von Musikerkollegen wie vor allem vom Publikum anerkannt wurde. Daran änderte sich später auch nichts, als 1996 bekannt wurde, dass Jürgen Ehle als Informeller Mitarbeiter Kontakte zur Staatssicherheit hatte. Dies stellte die Band auf eine harte Belastungsprobe. Damals jedoch, sagt Ehle, hatte "keine Note, kein Text von Pankow etwas damit zu tun. Es ging nie um den Inhalt unserer Arbeit". Zum einen, weil er mit einer ganz anderen Abteilung der Stasi sprach - zum anderen, weil es ihm eher darum gegangen sei, Schaden von der Band abzuwenden - "wenn keiner mehr zuhört, dann hörte da noch einer zu... das kann auch Selbsttäuschung sein", sagt er nachdenklich.Pankow, die inzwischen nur noch alle zwei, drei Jahre gemeinsam auf Tour gehen, hatten immer einige Lieder von "Aufruhr in den Augen" im Repertoire. Anlässlich des 30. Jubiläums der Platte entschlossen sie sich aber, die elf Lieder noch einmal komplett aufzunehmen, im Rahmen eines Akustik-Konzertes - mit Sänger André Herzberg, Gitarrist Jürgen Ehle, Schlagzeuger Stefan Dohanetz sowie als Gästen André Drechsler und Wolfram "Bodi" Bodag von Engerling an den Keyboards. Deren Beteiligung beschreibt Jürgen Ehle als Glücksfall: "Sie haben einen größeren Abstand zum Original, konnten freier damit umgehen." Dies hört man den entspannten, aber auch ernüchterten Aufnahmen an - die die alten Aufnahmen der Songs nicht nachahmen, nicht verschweigen, dass inzwischen 30 Jahre vergangen sind.