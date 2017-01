Trauerfeier für Sängerin Gisela May am 12. Januar

erschienen am 03.01.2017



Berlin (dpa) - Fans und Freunde können sich am 12. Januar von der verstorbenen Sängerin Gisela May verabschieden. Das Berliner Bestattungshaus Grieneisen bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass es am Mittag (13.00 Uhr) eine Trauerfeier in der Halle des Friedhofs Baumschulenweg gibt. Auf Wunsch von May spielt der in Berlin lebende US-Pianist Adam Benzwi ausgewählte Stücke am Flügel. Zu Trauerreden werden der Kulturwissenschaftler Jürgen Schebera und der Dramaturg Klaus Völker erwartet.

Gisela May war am 2. Dezember mit 92 Jahren in Berlin gestorben. Die gebürtige Hessin war als ausdrucksstarke Interpretin von Brecht-Songs berühmt geworden. Sie habe in einer Bestattungsverfügung ihre Vorstellungen für die Trauerfeier sehr detailliert festgelegt, sagte ein Sprecher des Bestattungsunternehmens. «Wir folgen genau ihren Wünschen.» So werde es bei der Trauerfeier kein Foto der Verstorbenen geben, die Urne werde zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Freundeskreis beigesetzt.