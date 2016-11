Traumstart für die «Phantastische Tierwesen»

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling zaubert erneut Geld in die Kinokassen. Jetzt sind es Zauberer, Hexen und Fabelwesen im New York der Zwanzigerjahre, die weltweit die Zuschauer anlocken.

erschienen am 21.11.2016



Los Angeles (dpa) - Der Film «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» aus dem Harry-Potter-Universum hat weltweit einen glänzenden Start hingelegt.

Nach Schätzungen vom Sonntag brachte der Fantasy-Film mit Eddie Redmayne als Zauberer und Fabelwesen-Experte Newt Scamander am Wochenende bei seinem internationalen Kinostart über 218 Millionen Dollar ein. Allein in Nordamerika trumpfte der Film auf dem ersten Platz der Kinocharts mit 75 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) auf.

Mit dem Film startet Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling eine neue fünfteilige Filmreihe. Regie führte David Yates, der auch bei den vergangenen vier Potter-Filmen hinter der Kamera stand.

Auch in Deutschland legte der Film einen Traumstart hin. 823 780 Zuschauer sahen «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» von Regisseur David Yates, wie Media Control am Montag berichtete. Es sei der zweitbeste Kinostart in Deutschland in diesem Jahr, übertroffen nur von «Findet Dorie» (875 968 Zuschauer).

Fünf Jahre nach dem letzten Potter-Film hat die 51-Jährige Rowling mit dem neuen Film ihren magischen Kosmos erweitert. Sie versetzt Zauberer, Hexen und Fabelwesen in das New York der 20er Jahre. Im Mittelpunkt steht der kauzige Zauberer und Wissenschaftler Newt Scamander (Eddie Redmayne), der mit einem Koffer voller magischer Tiere aus England in die Metropole am Hudson River kommt.

Die Flüchtlingskomödie «Willkommen bei den Hartmanns» kommt am dritten Wochenende nochmals auf starke 406 952 Besucher, muss den Spitzenplatz aber abgeben. Der Film von Regisseur Simon Verhoeven steht nun bei mehr als 1,7 Millionen Besuchern.

Vom vierten auf den dritten Platz verbessert sich das Animationsabenteuer «Trolls» (111 011 Besucher). Die Marvel-Comic-Verfilmung «Doctor Strange» verliert zwei Plätze und ist nun Vierter (104 718 Besucher). Die Top Fünf komplettiert der Thriller «Jack Reacher: Kein Weg zurück» (97 834 Besucher), in der Vorwoche noch Dritter.