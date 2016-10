Travestie aus einer anderen Welt

"Charleys Tante" ist eine der meistgespielten Komödien der Welt. Am Winterstein-Theater blieben aber einige Möglichkeiten, das Stück in die Gegenwart zu holen, ungenutzt.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 11.10.2016



Annaberg-Buchholz. Jack und Charley sind zwei junge Männer aus reichem Hause, leben auf großem Fuße, aber irgendwie auch etwas nutzlos in den Tag hinein. Sie sind verliebt in Anny und Kitty, denen sie sich allerdings noch "erklären" müssen. Und die Zeit drängt, denn die beiden Damen wollen mit ihrem Vormund, Mr. Spettigue, verreisen.

Wie gerufen aber kündigt sich "Charleys Tante" an. Die reiche Witwe aus Brasilien sucht einen Erben, Charley eben, was ein guter Anlass ist, Anny und Kitty einzuladen und ihnen einen Heiratsantrag zu machen. Dummerweise kommt die Tante nicht rechtzeitig an - also muss Diener Brassett (sehr gut und mit wirklich komödiantischer Lust gespielt von Marvin Thiede) in ihre Rolle schlüpfen. Das macht er so gut, dass ihm sowohl Mr. Spettigue (wandlungsreich: Dennis Pfuhl) als auch Jacks gerade dank einer Schulden-Erbschaft verarmter Vater Sir Francis Chesney (gespielt von Nenad Zani'c, der ab und zu das Humpeln vergisst, es dafür dann umso deutlicher nachholt) einen Antrag machen. Doch "das geht entschieden zu weit", empört sich Brassett alias Charleys Tante. Was zur Entstehungszeit des Stücks - Brandon Thomas schrieb es 1890 - wohl auch so war. Doch spätestens hier vergibt sich auch die noch sehr junge Bearbeitung der Klamotte von Marcus Everding in der Regie von Urs Alexander Schleiff einiges an Anspielungen auf die Gegenwart, in der Männer in Frauenkleidern und Heiratsanträge von Männern an Männer (oder Frauen an Frauen) nichts Ungewöhnliches mehr sind. Dem Stück so einen etwas moderneren Anstrich zu verpassen, wäre vielleicht erhellender gewesen, als die Anspielungen auf die Titanic, die erst lange nach der Uraufführung des Stückes unterging. Zumal das Stück mit seiner "Rockrolle" um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert tatsächlich die Diskussionen um Homosexualität und Travestie beeinflusste.

Im Detail wartet aber auch die Annaberger Inszenierung mit einigen urkomischen Slapstickeinlagen und witzigen Wortspielen auf. Wenn etwa Jack (etwas überdreht: Sebastian Schlicht) vergeblich versucht, einen Brief zu schreiben, oder wenn Charley (Philipp Adam spielt ihn als eher kindliches Gemüt) zu einer Liebeserklärung ansetzt, die hauptsächlich aus Verlegenheit besteht. Wobei Anny (Isa Etienne Flaccus) und Kitty (Christiane Schlott) ohnehin die etwas pfiffigeren Teile der jeweiligen Paare sind, die aber von der "echten" Tante (Gisa Kümmerling) an Souveränität noch übertroffen werden. Auch die Heiratsanträge der älteren Herren an "Tante" Brassett haben es in sich und werfen zumindest ansatzweise ein etwas aufschlussreicheres Licht auf die bessere Gesellschaft. Insgesamt aber wirkt das Stück in der ansprechenden Dekoration von Tilo Staudte zu gewollt auf vordergründigen Humor getrimmt, der nur selten die Qualität höheren Blödsinns erreicht. Auch wird Angela Merkels Satz "Wir schaffen das" etwas zu oft strapaziert. Es ist eben eine Komödie aus einer anderen Welt.

Nächste Aufführungen am 12., 14. und 29. Oktober, jeweils 19.30 Uhr. Kartentelefon: 03733/1407131.

www.winterstein-theater.de