Trickreicher Geigenkasten nicht allein von Pappe

Das Gesamtwerk der Band AG Geige ist nun als Vinyl-Box zu haben

Von Tim Hofmann

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Alfred Hilsberg, Entdecker und Förderer so illusterer Bands wie Abwärts oder Einstürzende Neubauten, hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um der Chemnitzer Band AG Geige ein Album auf einem renommierten Untergrund-Label zu ermöglichen. Die Gruppe hatte die Platte ja auch schon fast fertig, 1993 aber keine Lust mehr: Man löste sich auf, die mit "III" betitelten Demobänder voller Rohversionen verschwanden in der Schublade. Dort hat sie das Jenaer "Major"-Label wieder hervorgeholt - und zu allem anderen Material der Kultband in eine Box mit dem Titel "Zeychen und Wunder" gepackt. Die schicke Kiste enthält so eine einmalige Komplettkollektion, und zwar neben erwähntem "III" das Kassettendemo "Yachtclub & Buchteln" von 1986, die LP "Trickbeat" (1989) sowie "Raabe?" von 1991 - alles auf Vinyl. Dazu gibt es eine Platte mit sämtlichen existenten Radio- und Livemitschnitten, eine Kassette des EBM-Nebenprojekts "Machinehead" von Jan Kummer, Frank Bretschneider und Olaf Bender sowie die Doku "AG Geige - Ein Amateurfilm" auf DVD.

Ist die auf 350 Stück limitierte Box also ideales Sammler-Objekt? Jein. Denn alle Hüllen sind versiegelt: Wer die Musik hören will, muss sie aufreißen. Download-Codes gibt es absichtlich nicht. "Die Box ist eindeutig für aktive Musikliebhaber gedacht und nicht für passive Wertanlagesammler", erklärt Lars Nagler vom Major-Label. Gaga, wie immer bei Geige? Ein wenig. Aber auch deshalb noch ein cooles Statement!

www.majorlabel.de