Trottel zum Bezahlen

Maxdome startet morgen mit "Jerks." die erste deutsche Serie in einem kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebot. Die amerikanische Konkurrenz schaut nicht nur zu.

Von Maurice Querner

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz. Zu ihrem Verhältnis gaben sich die beiden Schauspieler vor den Dreharbeiten im letzten Herbst ambivalent. Christian Ulmen: "Ich freue mich sehr darauf, mit einem meiner besten Freunde Fahri Yardim zu drehen. Ich liebe ihn." Fahri Yardim: "Ich freue mich immer auf neue Herausforderungen und darauf, Christian Ulmen kennenzulernen. Interessanter Typ." Ulmen und Yardim sind ab morgen in der ersten deutschen eigenproduzierten Serie eines kostenpflichtigen Video-on-Demand-Anbieters zu sehen. Maxdome stellt von "Jerks." zwei Folgen pro Woche online, insgesamt gibt es zehn Episoden.

"Jerks." (deutsch Trottel) ist eine Comedyserie, darin spielen sich die beiden Schauspieler quasi selbst. Die Geschichten sind jedoch fiktiv. Erzählt wird von der Freundschaft zwischen Ulmen und Yardim. "Der Zuschauer erlebt die beiden in ihrem alltäglichen Chaos, das allzu oft ein extremes Ausmaß annimmt. Das Duo lässt keine Peinlichkeit aus, eckt unverhältnismäßig an und testet mit viel Talent moralische Grenzen aus", heißt es bei Maxdome. Auch Tabus würden gebrochen.

Dass ausgerechnet Maxdome noch vor Netflix und Amazon in diesem Jahr mit einer deutschsprachigen Eigenproduktion startet, war dann doch eine Überraschung. Bislang setzte das Video-on-Demand-Portal des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media SE. auf Blockbuster und erfolgreiche Serien US-amerikanischer Anbieter. Nun kommt man den starken Konkurrenten Amazon und Netflix zuvor, obwohl diese bereits seit drei Jahren in Eigenproduktionen investieren.

Besonders Netflix scheint sein Geschäftsmodell immer mehr auf Eigenware auszurichten. Viele Blockbuster, die Amazon und Maxdome nach der Kinoauswertung zeigen, sucht man bei Netflix immer öfter vergebens. Dafür gibt es eine immer unübersichtlichere Zahl an eigenproduzierten Serien, Spielfilmen und Dokumentationen. Netflix ist gerade dabei, ein ganz eigenes Universum zu kreieren. Dabei findet man viel Schräges, Anspruchsvolles, Überraschendes. Und für dieses Jahr ist den deutschen Nutzern eine eigene Serie versprochen worden, die freilich weltweit laufen wird. Im Zentrum der Produktion mit dem Titel "Dark" (Finsternis) stehen vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, gerät die vermeintlich heile Welt dieser Familien aus den Fugen, und ein Blick hinter die Fassaden offenbart die dunklen Geheimnisse aller Beteiligten. Im Verlauf der zehn einstündigen Folgen bekommt die Tragweite der Ereignisse eine neue Dimension, als die Ermittlungen zurück ins Jahr 1986 führen und die Schicksale der vier Familien auf tragische Weise durch Raum und Zeit verknüpft werden. Die Regie für "Dark" übernimmt Baran bo Odar, dessen letzte Arbeit "Who am I - Kein System ist sicher" ein gefeierter Kinoerfolg war.

Die konsequente Netflix-Strategie zu exklusiven Inhalten scheint aufzugehen. Das Portal, das 1997 als Online-DVD-Verleih in den USA startete, ist mittlerweile ein Börsenliebling. Für das letzte Weihnachtsquartal wurden weltweit 5,2 Millionen Neukunden erwartet, tatsächlich waren es zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember rund sieben Millionen neue Abonnenten. Per Ende Dezember brachte es Netflix damit bereits auf 93,9 Millionen Kunden weltweit.

Maxdome und Amazon nennen ihre Abo-Zahlen nicht. Bei den Deutschen ist von einer siebenstelligen Abonnentenzahl die Rede. Schwer zu schätzen ist dagegen die Nutzerzahl bei Amazon, da das Angebot "Prime" mit anderen Angeboten des Online-Händlers verwoben ist. Doch auch hier gibt es mittlerweile eine große Zahl an eigenproduzierten Serien und Filmen, die bei Fans und Kritikern gleichermaßen auf Zustimmung stoßen. Auf den 17. März ist die erste eigene deutschsprachige Produktion unter der Marke "Amazon Originals" terminiert. In "You Are Wanted" ("Du wirst verfolgt") wird der junge Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke brutal aus seinem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das Bundeskriminalamt verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Sicher eine Story, die man in Abwandlungen schon aus Kino oder Fernsehen kennt. Allerdings zeigt der erste Trailer, dass Amazon für die Produktion richtig viel Geld ausgegeben hat. Die sechs Episoden der ersten Staffel stehen von Beginn an bereit.

In der Rolle des Familienvaters ist kein geringerer als Matthias Schweighöfer zu sehen. Der in Chemnitz aufgewachsene 35-Jährige gilt nach Till Schweiger bereits als einer der kommerziell erfolgreichsten Filmemacher in Deutschland. Auch in "You Are Wanted" führt er Regie, ist Produzent und Darsteller. An seine Seite hat er sich mit Alexandra Maria Lara und Karoline Herfurth zwei sehr prominente Darstellerinnen geholt.

Für das konventionelle Fernsehen wird das Eigen-TV der Streaming-Anbieter immer mehr zum Problem. Besonders die großen privaten Sender verlieren dramatisch an Zuschauern in der werbeattraktivsten Zielgruppe. Nicht nur, dass es immer weniger Menschen in Deutschland gibt, die unter 50 Jahre alt sind. Denn die, die es noch gibt, schauen immer seltener fern. Laut Branchendienst Meedia erreichen die drei großen Privatsender RTL, Pro Sieben und Sat.1 gerade noch 31,9 Prozent der unter 50-Jährigen. Noch im Jahr 2011 habe der gemeinsame Marktanteil bei 40,7 Prozent gelegen.

Wie es scheint, wollen die Privatsender dem Zuschauerschwund in der wichtigen Zielgruppe nicht widerstandslos zusehen. RTL will Meedia zufolge künftig deutlich mehr als bislang in Sitcoms und Dramaserien investieren.