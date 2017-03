Tscheche Václav Luks erhält Mozartpreis 2017

erschienen am 09.03.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Der Tscheche Václav Luks erhält den Mozartpreis 2017 der Sächsischen Mozart-Gesellschaft. Wie der Verein am Donnerstag in Chemnitz mitteilte, wird damit das Engagement des 46-Jährigen für seine kompetente Erarbeitung des klassischen und vorklassischen Repertoires vor allem böhmischer Musik gewürdigt.

Mit den von ihm gegründeten Ensembles «Collegium 1704» und «Collegium Vocale 1704» hat sich der Dirigent der historischen Aufführungspraxis verschrieben. Das Barockorchester «Collegium 1704» gilt weltweit als eins der führenden für die Interpretation der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.

«Václav Luks leistet mit seinen Aufführungen einen enormen Beitrag zum Verstehen und zur Verständigung der Kultur und Kulturen in Mitteleuropa», sagte Franz Streuber, Vorstand der Sächsischen Mozart-Gesellschaft. Der Cembalist, Hornist und Musikwissenschaftler Luks hat die erfolgreiche Konzertreihe «Musikbrücke Prag - Dresden» ins Leben gerufen.

Der Mozartpreis wird am 12. Mai im Rahmen des Eröffnungskonzertes des Sächsischen Mozartfests unter dem Motto «Mozart und Böhmen» in der Kreuzkirche Chemnitz verliehen.

Das 26. Mozartfest findet bis zum 18. Mai in Chemnitz und weiteren Veranstaltungsorten in der Region statt. Im Vorjahr war der Dresdner Pianist Peter Rösel mit dem Preis geehrt worden.